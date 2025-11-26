बरेली: प्लाईवुड फैक्ट्री सास्ती एंटरप्राइजेज के गोदाम में लगी आग, काबू पाने के लिए बुलानी पड़ीं एयरफोर्स-इफ्को की गाड़ियां
बरेली के बिथरी चैनपुर के उड़ला जागीर गांव में प्लाईवुड फैक्ट्री सास्ती इंटरप्राइजेज के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग की तीव्रता के कारण एयरफोर्स और इफ्को आंवला से भी मदद मांगी गई। चार घंटे बाद आग पर काबू पाया गया।
संवाद सूत्र, जागरण, बिथरी चैनपुर। प्लाईवुड फैक्ट्री सास्ती इंटरप्राइजेज के गोदाम में बुधवार रात भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर बिग्रेड की आठ गाड़ियां कम पड़ी तो एयरफोर्स और इफ्को आंवला की गाड़ियों को बुलाया गया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान का आंकलन नहीं हो सका है।
बिथरी के उड़ला जागीर गांव में प्लाईवुड फैक्ट्री सास्ती इंटरप्राइजेज का गोदाम है। फैक्ट्री के मालिक सतीश अग्रवाल ने बताया की पांच बजे गोदाम बंद कर सभी स्टाफ चला गया। इसके बाद करीब सात बजे स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि उनके गोदाम में आग लगी हुई है। आग कैसे लगी इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं हैं। जब तक वह गोदाम पहुंचे तब तक आग ने भयानक रूप ले लिया था।
चारों ओर से भीषण लपटें उठ रहीं थी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियों ने पानी की बौछार शुरू की, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। टीम के पसीने छूट गए गाड़ियों की संख्या कम पड़ गई। ऐसे में सीएफओ मनु शर्मा ने तत्काल ही एयरफोर्स और इफ्को आंवला से संपर्क कर उनकी भी गाड़ियों को मांगाया गया।
फायर बिग्रेड की टीम के पसीने छूटे, लेकिन आग बुझने की जगह और फैलती जा रही थी। अंदर प्लाईवुड होने की वजह से आग पर काबू पाना लगभग मुश्किल हो रहा था। सभी गाड़ियों ने करीब चार घंटे तक मशक्कत की। तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गोदाम में कुल कितना माल था, कितने में आग लगी इस बारे में अभी कोई आंकलन नहीं हो सका है। हालांकि, अग्निशमन विभाग का दावा है उन्होंने काफी माल जलने से बचा लिया है।
आस-पास के घरों को कराया खालीफैक्ट्री का गोदाम करीब आठ साल पहले उड़ला में बना था। वहां अब तमाम लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। आग लगने के बाद पुलिस ने आसपास के घर खाली करवा दिए। जिससे यदि आग और भी भयानक रूप ले तो कोई भी जनहानि न हो सके। उधर, दूसरी ओर आग लगने को लेकर स्थानीय लोगों ने तमाम तरह की चर्चाएं शुरू कर दी।
गोदाम में आग की सूचना मिलते ही हमने सभी गाड़ियों को रवाना किया। आग की स्थिति को देखते हुए एयरफोर्स और इफ्को आंवला से भी गाड़ियों को मंगाया गया। टीम ने आग पर काबू पा लिया है। काफी माल को हमने जलने से बचा लिया।
- मनु शर्मा, सीएफओ।
