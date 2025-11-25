बरेली के आवास विकास कॉलोनी में जज के मकान में लगी आग, आसमान में धुआं देख सहमे लोग

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के आवास विकास स्थित जज के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। पूजा घर के कमरे से शुरू हुई आग धीरे-धीरे अन्य कमरों में फैलने लगी, इस दौरान शोरगुल पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घर से सामान हटाना शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

इस दौरान पड़ोसियों ने बाल्टी का पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, फिलहाल करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया।

शहर के सिविल लाइंस स्थित बरेली क्लब के ठीक पीछे आवास विकास गेट के पास सड़क किनारे स्थित मकान में यह आग करीब 11:30 बजे लगी।आसमान से उठता काला धुआं देखकर वाहन चालक सड़क किनारे खड़े हो गए।

गृह स्वामी व श्रम प्रवर्तन अधिकारी मधुलिका त्रिपाठी ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मधुलिका त्रिपाठी के पति ज्ञानेंद्र त्रिपाठी न्यायालय में एडीजे के पद पर तैनात हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची दो दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया।