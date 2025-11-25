Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली: विकास भवन और कालीबाड़ी रोड पर अजंता स्वीट्स बना जाम का कारण, नगर निगम ने दो प्रतिष्ठानों को भेजा नोटिस

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:05 PM (IST)

    विकास भवन और कालीबाड़ी रोड पर अजंता स्वीट्स के कारण लगने वाले जाम से परेशान लोगों के लिए नगर निगम ने कार्रवाई की है। निगम ने अतिक्रमण के आरोप में अजंता स्वीट्स और एक अन्य प्रतिष्ठान को नोटिस भेजा है। अतिक्रमण न हटाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    अजंता स्‍वीट्स के बाहर लगी गाड़‍ियों की भीड़

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में खुले व्यावसायिक प्रतिष्ठान जाम का कारण बन रहे हैं। यहां खरीदारी को आने वाले लोग पार्किंग के अभाव में सड़क पर ही वाहन खड़े कर रहे हैं। इससे वायु प्रदूषण की भी आशंका बनी हुई है। डीएम के निर्देश पर नगर निगम के अधिशासी अभियंता ने अजंता स्वीट्स के विकास भवन व कालीबाड़ी रोड स्थित प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों को नोटिस भेजा है। वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले माह डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला पर्यावरण समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा था। समिति के समक्ष मामले में शिकायत की गई थी। कहा गया था कि विकास भवन रोड और कालीबाड़ी रोड पर स्थित अजंता स्वीट्स प्रतिष्ठान की अपनी कोई पार्किंग नहीं है। प्रतिष्ठानों पर आने वाले तमाम लोग अपने वाहन बाहर ही खड़े करते हैं।

    कई लोग वहां अपने वाहनों में ही खाने-पीने लगते हैं। इससे वहां जाम की स्थिति बन जाती है। इस पर डीएम ने अजंता स्वीट्स को नोटिस भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। उन्होंने कहा था कि अवैध रूप से की जा रही पार्किंग जो यातायात में बाधा बन रही है और वायु प्रदूषण का मुख्य कारक बन रही है, उसे जल्द हटवाते हुए जाम की स्थिति से निजात दिलाई जाए।

    डीएम के निर्देश पर नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने अजंता स्वीट्स के दोनों प्रतिष्ठानों के प्रबंधक को नोटिस जारी किया है। उनसे पत्र प्राप्ति के पांच दिन में अवैध पार्किंग हटाने के बारे में बताते हुए मौके के जियोटैग फोटोग्राफ के साथ उपलब्ध कराने को कहा। ऐसा नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

    अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने बताया कि अजंता स्वीट्स की ओर से अब तक जवाब नहीं मिला है। वैधानिक कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। अजंता स्वीट्स के मालिक अमित आहूजा का कहना है कि क्या सिर्फ उनके प्रतिष्ठान ही अतिक्रमण कर रहे हैं। दोनों जगह वाहनों को व्यवस्थित तरीके से लगाने के लिए चार गार्डों की ड्यूटी लगाई गई है। दुकान में कोई इतनी देर नहीं रुकता, सामान लेकर चला जाता है। निगम से आज नोटिस मिला है, उसका जल्द जवाब दिया जाएगा।

     

    यह भी पढ़ें- सीएम योगी दिसंबर के पहले हफ्ते में आ सकते हैं बरेली, इशारा मिलने पर अधिकारियों ने तेज की तैयारी