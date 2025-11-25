बरेली: विकास भवन और कालीबाड़ी रोड पर अजंता स्वीट्स बना जाम का कारण, नगर निगम ने दो प्रतिष्ठानों को भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में खुले व्यावसायिक प्रतिष्ठान जाम का कारण बन रहे हैं। यहां खरीदारी को आने वाले लोग पार्किंग के अभाव में सड़क पर ही वाहन खड़े कर रहे हैं। इससे वायु प्रदूषण की भी आशंका बनी हुई है। डीएम के निर्देश पर नगर निगम के अधिशासी अभियंता ने अजंता स्वीट्स के विकास भवन व कालीबाड़ी रोड स्थित प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों को नोटिस भेजा है। वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

पिछले माह डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला पर्यावरण समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा था। समिति के समक्ष मामले में शिकायत की गई थी। कहा गया था कि विकास भवन रोड और कालीबाड़ी रोड पर स्थित अजंता स्वीट्स प्रतिष्ठान की अपनी कोई पार्किंग नहीं है। प्रतिष्ठानों पर आने वाले तमाम लोग अपने वाहन बाहर ही खड़े करते हैं।

कई लोग वहां अपने वाहनों में ही खाने-पीने लगते हैं। इससे वहां जाम की स्थिति बन जाती है। इस पर डीएम ने अजंता स्वीट्स को नोटिस भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। उन्होंने कहा था कि अवैध रूप से की जा रही पार्किंग जो यातायात में बाधा बन रही है और वायु प्रदूषण का मुख्य कारक बन रही है, उसे जल्द हटवाते हुए जाम की स्थिति से निजात दिलाई जाए।

डीएम के निर्देश पर नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने अजंता स्वीट्स के दोनों प्रतिष्ठानों के प्रबंधक को नोटिस जारी किया है। उनसे पत्र प्राप्ति के पांच दिन में अवैध पार्किंग हटाने के बारे में बताते हुए मौके के जियोटैग फोटोग्राफ के साथ उपलब्ध कराने को कहा। ऐसा नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।