सीएम योगी दिसंबर के पहले हफ्ते में आ सकते हैं बरेली, इशारा मिलने पर अधिकारियों ने तेज की तैयारी

जागरण संवाददाता, बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब दिसंबर के पहले हफ्ते में बरेली का दौरा लग सकता है। शासन से इशारा मिलने के बाद अधिकारियों ने तैयारी तेज कर दी है। बीडीए के अधिकारियों ने रामायण वाटिका में भगवान श्रीराम की प्रतिमा निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है।

वाटिका के शुभारंभ के साथ ही शबरी आश्रम और ओपर एयर थियेटर में हर दिन रामचरित मानस-सुंदरकांड पाठ, रामलीला व अन्य धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के हाथों रामायण वाटिका के शुभारंभ के साथ ही ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में नाथ म्यूजियम और गोरक्षनाथ चौक का लोकार्पण कराने की भी योजना है।