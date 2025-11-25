Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम योगी दिसंबर के पहले हफ्ते में आ सकते हैं बरेली, इशारा मिलने पर अधिकारियों ने तेज की तैयारी

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:45 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर के पहले हफ्ते में बरेली आ सकते हैं। रामायण वाटिका में भगवान श्रीराम की प्रतिमा का निर्माण पूरा हो गया है। वाटिका के उद्घाटन के साथ ही रामचरितमानस और रामलीला जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में नाथ म्यूजियम और गोरक्षनाथ चौक का लोकार्पण भी प्रस्तावित है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब दिसंबर के पहले हफ्ते में बरेली का दौरा लग सकता है। शासन से इशारा मिलने के बाद अधिकारियों ने तैयारी तेज कर दी है। बीडीए के अधिकारियों ने रामायण वाटिका में भगवान श्रीराम की प्रतिमा निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाटिका के शुभारंभ के साथ ही शबरी आश्रम और ओपर एयर थियेटर में हर दिन रामचरित मानस-सुंदरकांड पाठ, रामलीला व अन्य धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के हाथों रामायण वाटिका के शुभारंभ के साथ ही ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में नाथ म्यूजियम और गोरक्षनाथ चौक का लोकार्पण कराने की भी योजना है।

    वही, रामपुर रोड स्थित झुमका तिराहे पर नंदी जी और शाहजहांपुर रोड पर नटराज भगवान की प्रतिमा स्थापना का कार्य भी एक-दो दिन में पूरा होने के बाद लोकार्पण किया जा सकता है। बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए ने अधिकारियों को तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।