    बरेली नगर निगम ने पास किया रिकॉर्ड बजट, हर वार्ड में 50 लाख का विकास कार्य, बरेली में बंदरों के उत्पात से निजात

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:07 PM (IST)

    बरेली नगर निगम ने 978 करोड़ रुपये का बजट पारित किया है। इस बजट से शहर में सड़कों, पुलों और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। नए पार्क, खेल के मैदान और सामुदायिक केंद्र भी बनाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा। 

    शहर के विकास को लेकर पुनरीक्षित बजट पर मंथन करती नगर निगम कार्यकारिणी समिति। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के विकास को लेकर महापौर डा. उमेश गौतम की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने शनिवार को 978 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पारित कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

    कार्यकारिणी ने सभी वार्डों में 50-50 लाख के सड़क, नाली-नाले और अन्य निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही बंदरों और कुत्तों के उत्पात से निजात दिलाने के लिए टीम बढ़ाकर प्रत्येक वार्ड में अभियान चलाकर कार्रवाई को कहा।

    साथ ही शहर के प्रत्येक प्रमुख वार्डों में फीडिंग प्वाइंट बनाने के निर्देश दिए गए। कार्यकारिणी में एक-दो सदस्यों ने हाइमास्ट लाइट लगाने में मनमानी का आरोप लगाया। कहा की कई वार्डों में आठ से दस लाइटें लगा दी गई और कुछ वार्डों में एक भी लाइट नहीं लगी।

    इस पर महापौर ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। कहा की किसी भी वार्ड के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, प्रत्येक वार्ड में लाइटें लगायी जायें। इस दौरान कई अन्य प्रस्तावों को कार्यकारिणी ने चर्चा के बाद स्वीकृति दे दी।

     

