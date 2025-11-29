बरेली नगर निगम ने पास किया रिकॉर्ड बजट, हर वार्ड में 50 लाख का विकास कार्य, बरेली में बंदरों के उत्पात से निजात

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के विकास को लेकर महापौर डा. उमेश गौतम की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने शनिवार को 978 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पारित कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। कार्यकारिणी ने सभी वार्डों में 50-50 लाख के सड़क, नाली-नाले और अन्य निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही बंदरों और कुत्तों के उत्पात से निजात दिलाने के लिए टीम बढ़ाकर प्रत्येक वार्ड में अभियान चलाकर कार्रवाई को कहा।

साथ ही शहर के प्रत्येक प्रमुख वार्डों में फीडिंग प्वाइंट बनाने के निर्देश दिए गए। कार्यकारिणी में एक-दो सदस्यों ने हाइमास्ट लाइट लगाने में मनमानी का आरोप लगाया। कहा की कई वार्डों में आठ से दस लाइटें लगा दी गई और कुछ वार्डों में एक भी लाइट नहीं लगी।