बरेली की 'माडल' रोड पर सवाल! CM ग्रीन रोड परियोजना में फुटपाथ ने 'निगल ली' सड़क की चौड़ाई, ट्रैफिक जाम का डर

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के माडल टाउन क्षेत्र में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री ग्रीन रोड परियोजना में फुटपाथ निर्माण से सड़क की चौड़ाई पर ही कम हो गई। इसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष देखते को मिल रही। प्रकरण की शिकायत महापौर और नगर आयुक्त से भी करने की बात कही जा रही है। इससे परियोजना के डिजाइन पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। जबकि परियोजना की निगरानी की जिम्मेदारी कानपुर आइआइटी के विशेषज्ञों को दी गई है।

शासन ने नगरीय क्षेत्र की सड़कों को माडल मार्गों के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड योजना शुरू की है। इसके तहत शहर में पहले चरण में माडल टाउन वार्ड की कुष्ठाश्रम रोड से गंगाशील अस्पताल तक, गुप्ता चौराहा से चाट बाजार होते हुए एकता नगर तिराहा तक, स्टेडियम रोड के मुख्य मार्ग के दोनों साइड की पटरियां और स्टेडियम मोड़ से सिलेक्शन प्वाइंट चौराहे तक दोनों ओर की पटरियाें का विकास किया जा रहा है।

परियोजना के तहत सड़क के साथ पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन और वाकिंग पथ और भूमिगत सुविधाओं के विकास की रूपरेखा बनाई गई है। मगर सड़क निर्माण से पहले तीन मीटर फुटपाथ और ढाई मीटर के पार्किंग निर्माण के चलते सड़क सकरी हो गई। मुख्य मार्ग वर्तमान में सिर्फ सात मीटर ही शेष रह गई है। इससे भविष्य में ट्रैफिक लोड को देखते हुए जाम की आशंका बनने लगी है। लोगों के अनुसार, पूर्व में 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क अब सात मीटर होने से आवागमन में भविष्य में चुनौतियां आनी तय हैं।

सड़क किनारे अतिक्रमण की आशंका ने बढ़ाई चिंता सीएम ग्रिड के तहत तीन मीटर का फुटपाथ बनने के साथ कई जगह पर अतिक्रमण भी शुरू हो गया है। कुछ ठेला-रेहड़ी के साथ स्थायी दुकानदारों की ओर से अपने-अपने दुकानों के सामने के हिस्से में सामान फैलाना शुरू कर दिया गया है। इससे भविष्य में फुटपाथ पर पूरी तरह अतिक्रमण बढ़ने और फिर पार्किंग और सड़क पर ही वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति बन रही है। इसको लेकर सड़क पर ही पार्किंग बनने को लेकर सवाल खड़े हो रहे।

अतिक्रमण और अन्य विकास पर नगर आयुक्त से मिला व्यापारियों का समूह माडल टाउन में फुटपाथ निर्माण से सकरी हो रही सड़क और अतिक्रमण को चिह्रित करने के बाद व्यापारियों का एक समूह शुक्रवार को नगर आयुक्त से मिला। नगर आयुक्त को पूरे क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई को लेकर वस्तुस्थिति रखते हुए जांच कराकर यथोचित कार्रवाई की मांग की। इस पर नगर आयुक्त ने अभियंताओं और कार्यदायी संस्था को मौके पर भेजकर जांच कर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया।