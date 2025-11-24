Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेज हुई 'बरेली-मथुरा NH' फोरलेन की तैयारी, अखा में प्लांट; जल्द शुरू होगा पक्का निर्माण

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    बरेली-मथुरा NH फोरलेन के पैकेज-4 का निर्माण तेज। भमोरा से देवचरा तक 5 किमी बाइपास बनेगा। कार्यदायी संस्था ने अखा गांव में प्लांट लगाया। जल्द ही मशीनों से पक्का निर्माण शुरू होगा। ₹650 करोड़ की परियोजना है। बरेली-मथुरा NH-530B पर सफर होगा सुगम।  अखा में निर्माण प्लांट स्थापित। NHAI के परियोजना निदेशक ने दी जानकारी।

    prefferd source google
    Hero Image

    फोरलेन के लि‍ए डाली जा रही मि‍ट्टी

    जागरण संवाददाता, बरेली। राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित हो चुके बरेली-मथुरा मार्ग पर पैकज-4 में बरेली से बदायूं के बीच हाईवे चौड़ीकरण के लिए अखा गांव के पास कार्यदायी संस्था ने प्लांट स्थापित करा दिया है। निर्माण सामग्री और मशीनें आ चुकी हैं, अब निर्माण कार्य आरंभ कराने की तैयारी की जा रही है। मुआवजा वितरण कराकर हाईवे के दोनों तरफ जमीन पर कब्जा लिया जा रहा है। साथ ही मार्ग में आ रहे पेड़ कटवाए जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली-मथुरा हाईवे को दो साल पहले नेशनल हाईवे घोषित कर फोरलेन बनवाने की मंजूरी दी गई। इसके लिए राष्ट्रीय भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, बदायूं शाखा स्थापित कराकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मथुरा से बरेली तक चार पैकेज में काम हो रहा है। कासगंज से बदायूं तक पैकज तीन और बदायूं से बरेली तक पैकेज-4 का निर्माण कराने की जिम्मेदारी एनएचएआइ बदायूं की टीम पर है। पैकेज-3 में तो निर्माण कार्य पहले से चल रहे हैं। सबसे आखिर में पैकेज फोर का काम शुरू कराया जा रहा है।

    बरेली से बदायूं बाइपास तक हाईवे निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपये जबकि बदायूं बाइपास से कासगंज की सीमा तक 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हुई है। पैकेज-4 में हाईवे चौड़ीकरण कराने के लिए भूमि अधिग्रहण और मार्ग में आने वाले पेड़ों की कटान की प्रक्रिया चल रही है।

    भमोरा से बाइपास तक पांच किमी का बाइपास बनवाने के लिए चयनित किसानों की जमीन पर कब्जा लेकर भूमि का समतलीकरण और मिट्टी का काम आरंभ कराया जा चुका है। पक्का निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था ने अखा गांव के पास प्लांट स्थापित करा दिया है। प्लांट तक वाहनों के आने-जाने के लिए रास्ता तैयार कराया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही मशीनों से पक्का निर्माण शुरू हो जाएगा। हाईवे चौड़ीकरण हो जाने से सड़क मार्ग से बरेली से मथुरा तक का सफर सुगम हो जाएगा।

     

    बरेली-मथुरा नेशनल हाईवे चौड़ीकरण काम तेजी से चल रहा है। पैकेज तीन में तो काफी काम हो चुका है। पैकेज फोर में दोनों तरफ चयनित जमीन पर कब्जा लेने के साथ अवरोधक पेड़ कटवाए जा रहे हैं। बदायूं से बरेली के बीच देवचरा से भमोरा तक पांच किमी का बाइपास बनाने का काम शुरू हो चुका है। कार्यदायी संस्था ने प्लांट स्थापित करा दिया है, जल्द ही मशीनों से पक्का निर्माण आरंभ किया जाएगा।

    - उत्कर्ष शुक्ला, परियोजना निदेशक एनएचएआइ बदायूं


    यह भी पढ़ें- बड़ा झटका: बरेली के सिटी स्टेशन-किला पुल की जर्जर सड़क बनाने का 5 करोड़ का टेंडर रद, बजट फंसा