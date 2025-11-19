बड़ा झटका: बरेली के सिटी स्टेशन-किला पुल की जर्जर सड़क बनाने का 5 करोड़ का टेंडर रद, बजट फंसा

जागरण संवाददाता, बरेली। सिटी स्टेशन से किला पुल तक सीसी रोड निर्माण एक बार फिर अटक गया है। नगर निगम के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) के तहत पांच करोड़ रुपये से सड़क निर्माण पर सहमति बनी थी। प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी।जल्द बजट मिलने की उम्मीद पर पीडब्ल्यूडी ने टेंडर भी निकाल दिए थे।

चार दिन पहले तकनीकी बिड खोली गई थी, जिसमें सात फर्में योग्य मिली थीं। इसके बाद टेंडर ही निरस्त कर दिया गया। बताया गया कि नगर निगम से बजट ही नहीं मिल सका, इसलिए प्रक्रिया रद कर दी गई है। ठेकेदारों की जमानत राशि वापस कराई जाएगी। लखनऊ, दिल्ली और बदायूं के लोगों का सीधा जुड़ाव वाले चौपुला पुल से किला पुल के बीच सिटी स्टेशन रोड डेढ़ किमी सड़क जर्जर होने के कारण इस रोड पर वाहनों की रफ्तार मंद पड़ जा रही है।

जन प्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक का इस रोड पर आवागमन बना रहता है, लेकिन इस सड़क की दुर्दशा बनी हुई है। जागरण में इस सड़क का मुद्दा उठाया गया तो अधिकारियों में हलचल मची और नगर निगम के एनकैप से पांच करोड़ रुपये से सीसी रोड बनवाने कार्ययोजना बनी। बजट नगर निगम को देना था और निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड को दी गई।

पीडब्ल्यूडी के अभियंता ने किला पुल और सिटी रेलवे स्टेशन रोड पर सीसी कराने लिए 4.50 करोड़ रुपये के टेंडर निकाले थे। इसकी तकनीकी बिड 15 नवंबर को खोली गई थी, जिसमें सात फर्में योग्य भी निकली। प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी, ठेकेदारों ने 20-25 लाख रुपये तक की जमानत राशि भी जमा करा दी थी, लेकिन इसी बीच अधिशासी अभियंता भगत सिंह की रिपोर्ट पर अधीक्ष्रण अभियंता प्रकाश चंद्र ने टेंडर निरस्त कर दिया।