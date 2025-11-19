बड़ा झटका: बरेली के सिटी स्टेशन-किला पुल की जर्जर सड़क बनाने का 5 करोड़ का टेंडर रद, बजट फंसा
बरेली की अहम सिटी स्टेशन-किला पुल रोड जर्जर। 5 करोड़ से CC निर्माण का टेंडर रद्द होने से लाखों यात्री परेशान। NCAP के तहत बजट न मिलने से काम रुका। जन प्रतिनिधियों के आवागमन के बावजूद सड़क की दुर्दशा जारी।
जागरण संवाददाता, बरेली। सिटी स्टेशन से किला पुल तक सीसी रोड निर्माण एक बार फिर अटक गया है। नगर निगम के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) के तहत पांच करोड़ रुपये से सड़क निर्माण पर सहमति बनी थी। प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी।जल्द बजट मिलने की उम्मीद पर पीडब्ल्यूडी ने टेंडर भी निकाल दिए थे।
चार दिन पहले तकनीकी बिड खोली गई थी, जिसमें सात फर्में योग्य मिली थीं। इसके बाद टेंडर ही निरस्त कर दिया गया। बताया गया कि नगर निगम से बजट ही नहीं मिल सका, इसलिए प्रक्रिया रद कर दी गई है। ठेकेदारों की जमानत राशि वापस कराई जाएगी। लखनऊ, दिल्ली और बदायूं के लोगों का सीधा जुड़ाव वाले चौपुला पुल से किला पुल के बीच सिटी स्टेशन रोड डेढ़ किमी सड़क जर्जर होने के कारण इस रोड पर वाहनों की रफ्तार मंद पड़ जा रही है।
जन प्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक का इस रोड पर आवागमन बना रहता है, लेकिन इस सड़क की दुर्दशा बनी हुई है। जागरण में इस सड़क का मुद्दा उठाया गया तो अधिकारियों में हलचल मची और नगर निगम के एनकैप से पांच करोड़ रुपये से सीसी रोड बनवाने कार्ययोजना बनी। बजट नगर निगम को देना था और निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड को दी गई।
पीडब्ल्यूडी के अभियंता ने किला पुल और सिटी रेलवे स्टेशन रोड पर सीसी कराने लिए 4.50 करोड़ रुपये के टेंडर निकाले थे। इसकी तकनीकी बिड 15 नवंबर को खोली गई थी, जिसमें सात फर्में योग्य भी निकली। प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी, ठेकेदारों ने 20-25 लाख रुपये तक की जमानत राशि भी जमा करा दी थी, लेकिन इसी बीच अधिशासी अभियंता भगत सिंह की रिपोर्ट पर अधीक्ष्रण अभियंता प्रकाश चंद्र ने टेंडर निरस्त कर दिया।
इसकी जानकारी मिलते ही ठेकेदारों में आक्रोश फैल गया। आरोप लगाने लगे कि चहेती फर्म को ठेका देने के चक्कर में टेंडर निरस्त किया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारियों से बात हुई तो सच्चाई सामने आई। बताया गया कि नगर निगम से बजट नहीं मिल पाने के कारण टेंडर निरस्त किया गया है। ठेकेदारों की जमानत राशि वापस कराई जाएगी।
सिटी स्टेशन रोड नगर निगम के एनकैप से पांच करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाना था। यह कार्य हमारे विभाग का नहीं डीसीएल (डेड क्रेडिट लिमिट) का है। कोई विभाग अगर पीडब्ल्यूडी से कार्य कराना चाहता है तो उसके लिए बजट देता है। इसमें नगर निगम को बजट देना था, समय बचाने के लिए टेंडर निकाले गए थे। तकनीकी बिड खुलने तक बजट नहीं मिला तो टेंडर निरस्त कर दिया गया।ठेकेदारों की जमानत राशि वापस की जाएगी, बजट मिलने के बाद फिर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- भगत सिंह, अधीशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी
यह भी पढ़ें- नई साल में फर्राटा भरेंगे वाहन: बरेली के नवदिया झादा पर सिक्सलेन फ्लाइओवर का काम अंतिम चरण में
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।