क्या ₹48 लाख का ठेका सिर्फ दिखावा? बरेली रेलवे जंक्शन पर ई-रिक्शा और टैंपो के अवैध कब्जे से यात्रियों की आफत

जागरण संवाददाता, बरेली। जंक्शन पर टैंपो और ई-रिक्शा वालों के साथ बस चालक यहां दिन आने वाले हजारों यात्रियों के लिए परेशानी का सबब न बनें, इसके लिए रेलवे ने तीन साल के लिए करीब 48 लाख रुपये का ठेका तो दे दिया लेकिन अवैध पार्किंग अब तक नहीं हट सकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में टैंपो और ई-रिक्शा वाले जंक्शन के प्रतिबंधित एरिया में दिनभर कब्जा जमाए रहते है। इसे अक्सर वहां लंबा जाम भी लग जाता है। इसकी वजह से कई बार यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है।

इसे लेकर रेलवे के कई उच्चाधिकारियों तक शिकायतें भी की गईं, लेकिन मनमानी करने वाले चालकों पर अब तक शिकंजा नहीं कसा जा सका है। जंक्शन पर हर दिन दिल्ली-लखनऊ ट्रैक पर 110 यात्री ट्रेनों का आवागमन होता है। इनके जरिये तकरीबन 30-40 हजार यात्रियों का हर दिन ही आवागमन होता है। जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों की आवाजाही होगी तो वहां टेंपो, ई-रिक्शा वालों के साथ कार व बाइक पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जंक्शन पर रेलवे ने तीन साल के लिए करीब 48 लाख का ठेका भी दिया है।

इसमें सभी के रेट निर्धारित है कि किस वाहन के लिए कितने समय के लिए कितनी फीस वसूल की जानी है लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यहां बड़ी तादाद में ई-रिक्शा और टेंपो वाले की मनमानी यहां आने वाले यात्रियों के लिए सिरदर्दी का सबब बनी हुई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जंक्शन के जिस एरिया में पार्किंग के लिए जगह निर्धारित की गई है, वहां इक्का-दुक्का ही वाहन खड़े नजर आएंगे।

वहीं स्टेशन के मेन गेट से लेकर पार्किंग के लिए प्रतिबंधित एरिया तक में घुसकर टेंपो वाले सवारियों को भरते और उतारते हर दिन ही देखते जा सकते हैं। इस ओर रेलवे के अधिकारी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। जबकि ठेकेदार की ओर से कई बार शिकायतें रेलवे के उच्चाधिकारियों तक की जा चुकी है, लेकिन इस पर शिकंजा कसने के लिए इंतजाम अब तक नहीं हो सके हैं। जबकि तमाम यात्रियों का कहना है कि कई बार जाम की वजह से उनकी ट्रेन तक छूट जाती है। टैंपो वाले सवारियों के साथ जबरदस्ती और अभद्रता करते भी अक्सर नजर आ जाते हैं