    इज्जतनगर जिम विवाद: हिंदू युवती के भाई को पीटने के आरोप में शोएब और जिम मालिक पर केस, दोनों फरार

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:22 PM (IST)

    हिंदू विवाहिता के भाई पर जानलेवा हमले के आरोप में शोएब, जिम संचालक अभय समेत 6 पर FIR। भाई का दावा- शोएब ने बहन को बहलाया। पुलिस की टीमें फरार दोनों मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही हैं, जल्द गिरफ्तारी का दावा। विवाहिता 6 माह पहले मायके आई और जिम में ट्रेनर बनी। पति संग झगड़े के बाद लापता हुई थी। भाई के पहुंचने पर बवाल हुआ।

    जाम लगाने के लि‍ए सड़क पर लेटे लोग

    जागरण संवाददाता, बरेली। एयू जिम में मुस्लिम युवक संग हिंदू विवाहिता के मिलने पर हुए बवाल मामले में शोएब, जिम संचालक अभय समेत छह लोगों पर प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। यह प्राथमिकी विवाहिता के भाई ने लिखाई है। शोएब और अभय अभी फरार चल रहे हैं, पुलिस की दो टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। दोनों आरोपितों के घर पर दबिश दी जा रही है।

    उनके साथ में और कितने लोग थे इसके लिए भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना हैं कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। विवाहिता के भाई ने पुलिस को बताया कि, उनकी बहन को शोएब बहला-फुसलाकर ले गया था। वह उसे पिछले 15 दिनों से ढूंढ रहे थे। इस मामले में उन्होंने मैनपुर व गुरुग्राम के थानों में शिकायती पत्र दिए लेकिन पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी।

    उधर, विवाहिता के पति ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी जिसमें वह एयू जिम में दिखाई दे रही थी। इस लिए गुरुवार को विवाहिता का भाई वहां पहुंच गया। वहां पर शोएब, अभय के साथ उनकी बहन भी मौजूद थी। जब वह अपनी बहन को ले जाने लगे तो शोएब और अभय ने उन पर हमला कर दिया। मुंह और सिर पर मुक्के मारे, सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। नीचे आकर शोएब के साथियों ने हेलमेट से पीटा। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर शोएब, अभय और जिम के कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध जानलेवा हमले के आरोप में प्राथमिकी लिख ली है।

    क्या था पूरा मामला समझिए

    इज्जतनगर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती का छह वर्ष पहले मैनपुरी निवासी एक युवक से विवाह हुआ था। शादी के एक साल बाद उनके एक बच्चा भी हुआ। चूंकि पति गुरुग्राम में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे इसलिए विवाहिता भी उनके साथ रहने लगी। इस बीच दोनों में झगड़े होते थे। करीब छह माह पहले विवाहिता अपने मायके आई और एयू जिम में ट्रेनर की नौकरी शुरू कर दी।

    वहीं पर उसकी मुलाकात शोएब से हुई। परिवार वालों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसे पति के साथ भेज दिया। इसके बाद पांच नवंबर को विवाहिता पति के यहां से अचानक लापता हो गई। इस मामले में गुरुग्राम में गुमशुदगी भी पंजीकृत हुई, लेकिन पुलिस कुछ पता नहीं कर पाई।

    इस बीच जब युवती के भाई को पता चला कि वह फिर से एयू जिम में हैं तो वह वहां पहुंच गया। इसके बाद ही बवाल शुरू हो गया। शोएब और जिम संचालक अभय ने मारपीट की तो तमाम हिंदू संगठन वहां पर पहुंच गए। भीड़ ने रोड जाम कर दिया, तोड़फोड़ की। पुलिस ने बमुश्किल लोगों को समझाकर मामला शांत कराया।

    विवाहिता को माता-पिता ने लिया था गोद

    इज्जतनगर पुलिस के मुताबिक, जब विवाहिता से पूछताछ की गई तो पता चला कि विवाहिता के माता-पिता के दो बेटे हैं। उनके कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने एक रिश्तेदार से उसे गोद लिया था, मगर कुछ सालों बाद उनकी खुद की भी बेटी हो गई।

     

