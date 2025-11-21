Language
    बिल भरा, रसीद ली, फिर भी 'बकायेदार'! विद्युत विभाग की लापरवाही, अधिकारी एक-दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    बरेली बिजली विभाग में बड़ी गड़बड़ी: ₹45,500 का भुगतान रिकॉर्ड से गायब, आया ₹92,254 का बिल। उपभोक्ता ने संदेह व्यक्त करते हुए तुरंत जांच और बिजली बिल की विसंगति को ठीक करने के लिए ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा।

    जागरण संवाददाता, बरेली। विद्युत विभाग के अधिकारी नियमित बिलिंग और गड़बड़ी का संशोधन किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।इसके बाद भी उपभोक्ता बिल जमा करने के बाद भी भटक रहे हैं। बारादरी थाना क्षेत्र के आशीष रायल निवासी उपभोक्ता सुरेंद्र पाल सिंह इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। कैश बिल जमा करके रसीद भी प्राप्त कर लिया, लेकिन नए बिल में उसे कहीं दर्ज नहीं किया गया है।

    उन्होंने गड़बड़ी की आशंका व्यक्त करते हुए मुख्य अभियंता और ऊर्जा मंत्री शिकायत कर समस्या का निदान कराने की मांग की है।
    उपभोक्ता ने अवगत कराया है कि 9 सितंबर को 45,500 रुपये बिल हरुनगला उपकेंद्र पर जाकर जमा किया और रसीद भी प्राप्त कर ली। 24 नवंबर को 92,254 रुपये का बिल आ गया। जबकि अगस्त और सितंबर का बिल जनरेट ही नहीं किया गया।

    गड़बड़ी की आशंका होने पर विद्युत विभाग के रामपुर गार्डन स्थित कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता सत्येंद्र चौहान से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया। अधिशासी अभियंता ने उन्हें संशोधन कराने के लिए लिपिक के पास भेज दिया। आरोप है कि लिपिक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, गोपनीय होने की बात कहकर टरका दिया।

    इसके बाद वह अधीक्षण अभियंता ब्रह्मपाल सिंह से मिलने पहुंचे तो उन्होंने अधिशासी अभियंता के पास दोबारा भेजा। उनसे प्रार्थना पत्र भी लिखवाकर लिया गया, लेकिन बिल में संशोधन नहीं हुआ। गड़बड़ी की आशंका होने पर उन्होंने ऊर्जा मंत्री, मुख्य अभियंता से शिकायत कर प्रकरण की जांच कराकर समस्या का निदान कराने की मांग की है।

     

    उपभोक्ताओं के बिल की गड़बड़ी दूर कराने के लिए जगह-जगह कैंप लगवाए जा रहे हैं। विभाग के कार्यालय में भी विशेष काउंटर संचालित किए जा रहे हैं। अगर किसी के बिल जमा करने के बाद भी समायोजन दर्ज नहीं हुआ है तो इसे दिखवाएंगे। प्राथमिकता के आधार पर समस्या का निदान कराया जाएगा।

    - ज्ञान प्रकाश, मुख्य अभियंता जोन प्रथम

     

