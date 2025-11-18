जागरण संवाददाता, बरेली। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में मतदेय स्थलों के निर्धारण की जानकारी दी गई। अवगत कराया गया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए 336 मतदेय स्थल बढ़ाए गए हैं। वर्तमान में 2499 मतदेय स्थल हैं, अब इनकी संख्या बढ़कर 3835 हो जाएगी। आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण कराकर फाइनल किया जाएगा।

अवगत कराया गया कि मतदेय स्थलों के विभाजन की कार्यवाही के अंतर्गत नए मतदेय स्थल बनाने अथवा वर्तमान मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के दौरान आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया गया है। किसी भी परिवार के लोग अलग-अलग स्थानों विभक्त ना हों बल्कि एक ही सेक्शन और स्थान पर उनके वोट रहें तथा दो किमी से ज्यादा की दूरी ना तय करनी पड़े।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराते हुए कहा कि मतदाताओं सुविधा के लिए 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों को विभाजित करके नए मतदेय स्थल बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों का आलेख्य प्रकाशन 10 नवंबर को कर दिया गया है। आलेख्य प्रकाशित सूची सभी सांसद, विधायकों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई है।

सांसद छत्रपाल गंगवार व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदेय स्थलों के विभाजन कर संबंध में चर्चा कि गई और उनके सुझावों और शिकायतों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।