SIR को लेकर सपा ने की बैठक, प्रभारियों को मिली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, बरेली। समाजवादी पार्टी की मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विधानसभा अध्यक्षों एवं नामित ब्लाक प्रभारियों की बैठक रविवार को पार्टी कार्यालय में हुई। इसमें एसआईआर को लेकर सभी प्रभारियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सुझाव लिए गए एवं जिम्मेदारी तय की गई।

जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप ने कहा मतदाता पुनरीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें बहुत ही कम समय है जो भी प्रभारी बनाए गए हैं। बूथ स्तर पर पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग को लेकर, एक-एक वोट का एसआईआर से संबंधित फार्म भरवा कर जमा करवाने का कम करें, अगर यह नहीं हो पाया तो आने वाले चुनाव में बहुत दिक्कत होगी।