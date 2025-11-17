Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR को लेकर सपा ने की बैठक, प्रभारियों को मिली जिम्मेदारी

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:58 PM (IST)

    बरेली में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप ने एसआईआर फार्म भरवाने पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं से सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समय पर काम पूरा न होने पर चुनाव में दिक्कतें आ सकती हैं। बैठक में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    SIR को लेकर सपा की बैठक

    जागरण संवाददाता, बरेली। समाजवादी पार्टी की मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विधानसभा अध्यक्षों एवं नामित ब्लाक प्रभारियों की बैठक रविवार को पार्टी कार्यालय में हुई। इसमें एसआईआर को लेकर सभी प्रभारियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सुझाव लिए गए एवं जिम्मेदारी तय की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप ने कहा मतदाता पुनरीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें बहुत ही कम समय है जो भी प्रभारी बनाए गए हैं। बूथ स्तर पर पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग को लेकर, एक-एक वोट का एसआईआर से संबंधित फार्म भरवा कर जमा करवाने का कम करें, अगर यह नहीं हो पाया तो आने वाले चुनाव में बहुत दिक्कत होगी।

    इसमें जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, प्रदेश सचिव मलखान सिंह यादव, कलीमुद्दीन, पूर्व जिलाध्यक्ष पीलीभीत आनंद सिंह यादव, जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव, सुरेंद्र सोनकर, संजीव सक्सेना, बीडी वर्मा, विजेन्द्र पटेल, पुरुषोत्तम गंगवार, पीयूष वर्मा, भारती चौहान, जितेंद्र मुंडे, राम सेवक प्रजापति, संजीव कश्यप, अमित चौधरी, नासिर रजा, सुरेश गंगवार, अनिल गंगवार, रमेश यादव, अशोक समाजवादी, सुनील लोधी, शिवम सक्सेना, सचिन आनंद सहित आदि लोग मौजूद रहे।

    नवनियुक्त समाजवादी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष मनोहर लाल गंगवार एवं लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव गोकरन यादव का फूल माला पहना कर स्वागत किया गया।

    यह भी पढ़ें- 2.14 लाख किसानों की बंद हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि, जानें कैसे बनाएं फार्मर आइडी ताकि म‍िले सके लाभ