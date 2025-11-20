बरेली सिटी स्टेशन रोड की मरम्मत शुरू, पीडब्ल्यूडी ने उठाया जर्जर सड़क का बीड़ा
बरेली के सिटी स्टेशन रोड की जर्जर हालत पर PWD की कार्रवाई। नगर निगम का ₹5 करोड़ का CC रोड टेंडर निरस्त होने के बाद, लोक निर्माण विभाग ने फौरन पैचिंग कार्य शुरू कराया है। यह मरम्मत जागरण द्वारा मुद्दा उठाने के बाद हुई। स्थायी समाधान के लिए बजट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, बरेली। नगर निगम के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) के तहत पांच करोड़ रुपये से सीसी बनाने का टेंडर तो निरस्त हो गया, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने सिटी स्टेशन से किला पुल तक जर्जर सड़क की मरम्मत शुरू करा दी है। जागरण ने गड्ढ़ों में तब्दील हुई सड़क का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद हलचल शुरू हुई और अब काम शुरू हो गया है।
चौपुला से सिटी स्टेशन रोड होते हुए किला पुल तक डेढ़ किमी सड़क में जगह-जगह गड्ढ़े हो चुके थे। हालात यह हो गई थी कि वाहन चालकों को गड्ढ़ों में सड़क ढूंढनी पड़ रही थी। लखनऊ, दिल्ली और बदायूं के लोगों का सीधा जुड़ाव वाला यह रोड घनी आबादी के बीच होने के बाद भी स्थिति खराब हो गई थी, वाहनों की रफ्तार मंद पड़ने लगी थी।
जागरण में इस सड़क का मुद्दा उठाया गया तो अधिकारियों में हलचल मची और नगर निगम के एनकैप से पांच करोड़ रुपये से सीसी रोड बनवाने कार्ययोजना बनी। बजट नगर निगम को देना था और निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड को दी गई। पीडब्ल्यूडी के अभियंता ने किला पुल और सिटी रेलवे स्टेशन रोड पर सीसी कराने लिए 4.50 करोड़ रुपये के टेंडर निकाले थे।
इसकी तकनीकी बिड 15 नवंबर को खोली गई थी, बजट नहीं मिलने के कारण टेंडर निरस्त कर दिया गया। समस्या का स्थायी समाधान तो बजट मिलने के बाद ही हो सकेगा, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने गुरुवार शाम इंजीनियरों की निगरानी में ठेकेदार को लगाकर मरम्मत कार्य शुरू करा दिया है।
सिटी स्टेशन रोड नगर निगम के एनकैप से पांच करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाना था। इसके लिए नगर निगम को बजट देना था, समय बचाने के लिए टेंडर निकाले गए थे। तकनीकी बिड खुलने तक बजट नहीं मिला तो टेंडर निरस्त कर दिया गया। जब बजट मिलेगा तो सीसी का निर्माण होगा, लेकिन तात्कालिक तौर पर समस्या का निदान कराने के लिए पैचिंग कार्य कराया जा रहा है।
- भगत सिंह, अधीशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी
