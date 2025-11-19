जागरण संवाददाता, बरेली। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिले की ग्राम पंचायत भमौरा को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बुधवार को लखनऊ स्थित पंचायतीराज निदेशालय में आयोजित विश्व शौचालय दिवस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर को पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने प्रशस्ति पत्र और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। इसी के साथ भरतौल ग्राम पंचायत की प्रधान प्रवेश देवी व भमौरा के ग्राम प्रधान भगवान दास को भी सम्मानित किया गया।

भमौरा ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 में 16 लाख रुपये की लागत से प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की गई थी, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक को कंप्रेस कर बिक्री की जाती है। यूनिट ने समय-समय पर चलाए गए एकत्रीकरण अभियानों में जिले को साफ-सुथरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 दिवसीय हालिया अभियान में जिले के 15 विकासखंडों की 1188 ग्राम पंचायतों से कुल 47 क्विंटल 85 किलोग्राम प्लास्टिक संग्रहित किया गया।

अभियान के दौरान आलमपुर जाफराबाद से पांच क्विंटल 87 किलो, भोजीपुरा से तीन क्विंटल 51 किलो, फरीदपुर से पांच क्विंटल 90 किलो, भदपुरा से तीन क्विंटल 57 किलो, नवाबगंज से चार क्विंटल, मीरगंज से सात क्विंटल तथा बहेड़ी, फतेहगंज पश्चिमी, भुता, दमखोदा व अन्य विकासखंडों से भी पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक जमा हुआ।