    बरेली मॉडल: भमौरा ग्राम पंचायत की प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट ने कमाए ₹3 लाख से ज्‍यादा, प्रदेश में मिला पहला स्थान

    By Manees Pandey Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:18 PM (IST)

    बरेली की भमौरा ग्राम पंचायत ने प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट से ₹3,05,059 की आय सृजित कर UP में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यूनिट ₹10/किलो पर प्लास्टिक खरीदती है, जिससे पंचायतों की आमदनी बढ़ी है। यह मॉडल स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत उत्कृष्ट कार्य का प्रतीक है।

    Hero Image

    लखनऊ में डीपीआरओ को शील्ड देते पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर। सौ. इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, बरेली। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिले की ग्राम पंचायत भमौरा को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बुधवार को लखनऊ स्थित पंचायतीराज निदेशालय में आयोजित विश्व शौचालय दिवस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर को पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने प्रशस्ति पत्र और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। इसी के साथ भरतौल ग्राम पंचायत की प्रधान प्रवेश देवी व भमौरा के ग्राम प्रधान भगवान दास को भी सम्मानित किया गया।

    भमौरा ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 में 16 लाख रुपये की लागत से प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की गई थी, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक को कंप्रेस कर बिक्री की जाती है। यूनिट ने समय-समय पर चलाए गए एकत्रीकरण अभियानों में जिले को साफ-सुथरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 दिवसीय हालिया अभियान में जिले के 15 विकासखंडों की 1188 ग्राम पंचायतों से कुल 47 क्विंटल 85 किलोग्राम प्लास्टिक संग्रहित किया गया।

    अभियान के दौरान आलमपुर जाफराबाद से पांच क्विंटल 87 किलो, भोजीपुरा से तीन क्विंटल 51 किलो, फरीदपुर से पांच क्विंटल 90 किलो, भदपुरा से तीन क्विंटल 57 किलो, नवाबगंज से चार क्विंटल, मीरगंज से सात क्विंटल तथा बहेड़ी, फतेहगंज पश्चिमी, भुता, दमखोदा व अन्य विकासखंडों से भी पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक जमा हुआ।

    ग्राम पंचायतों से प्लास्टिक यूनिट 10 रुपये प्रति किलो की दर से प्लास्टिक खरीद रही है, जिससे पंचायतों की स्वयं की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूनिट अब तक तीन लाख पांच हजार 59 रुपये की आय सृजित कर चुकी है। डीपीआरओ ने बताया कि जिले के माडल ग्रामों के विकास में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि के लिए भी जिला पंचायत राज अधिकारी और संबंधित प्रधानों-सचिवों को सम्मानित किया गया।

