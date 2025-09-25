पांचवां बच्चा पैदा करने का शौहर ने बनाया दबाव, बीवी नहीं मानी तो दी तीन तलाक की धमकी
बरेली के महिला अस्पताल में एक दंपत्ति के बीच विवाद का वीडियो वायरल हुआ है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति पांचवां बच्चा पैदा करने का दबाव बना रहा है और गर्भपात कराने पर तलाक की धमकी देता है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण महिला गर्भपात कराने आई थी जिसके बाद पति ने अस्पताल में हंगामा किया।
जागरण संवाददाता, बरेली । शहर के मुहल्ला बाकरगंज निवासी एक महिला और उसके शौहर के बीच जिला महिला अस्पताल परिसर में विवाद होने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई।
