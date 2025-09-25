पांचवां बच्चा पैदा करने का शौहर ने बनाया दबाव, बीवी नहीं मानी तो दी तीन तलाक की धमकी

जागरण संवाददाता, बरेली । शहर के मुहल्ला बाकरगंज निवासी एक महिला और उसके शौहर के बीच जिला महिला अस्पताल परिसर में विवाद होने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई।

स्वास्थ्य कर्मियों ने बीच में आकर दोनों को शांत कराया। इसके बावजूद शौहर गाली-गलौज करता रहा, जिससे सुरक्षा कर्मियों ने उसको अस्पताल से बाहर निकाला। महिला ने आरोप लगाया कि उसका शौहर पांचवां बच्चा पैदा करने का दबाव बनाता है। इससे पहले वह तीन बार गर्भपात करा चुकी है। इसी वजह से घर पर मारपीट करता है।