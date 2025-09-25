Language
    पांचवां बच्चा पैदा करने का शौहर ने बनाया दबाव, बीवी नहीं मानी तो दी तीन तलाक की धमकी

    By Peeyush Dubey Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:21 PM (IST)

    बरेली के महिला अस्पताल में एक दंपत्ति के बीच विवाद का वीडियो वायरल हुआ है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति पांचवां बच्चा पैदा करने का दबाव बना रहा है और गर्भपात कराने पर तलाक की धमकी देता है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण महिला गर्भपात कराने आई थी जिसके बाद पति ने अस्पताल में हंगामा किया।

    पांचवां बच्चा पैदा करने का शौहर ने बनाया दबाव। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली । शहर के मुहल्ला बाकरगंज निवासी एक महिला और उसके शौहर के बीच जिला महिला अस्पताल परिसर में विवाद होने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई।

    स्वास्थ्य कर्मियों ने बीच में आकर दोनों को शांत कराया। इसके बावजूद शौहर गाली-गलौज करता रहा, जिससे सुरक्षा कर्मियों ने उसको अस्पताल से बाहर निकाला। महिला ने आरोप लगाया कि उसका शौहर पांचवां बच्चा पैदा करने का दबाव बनाता है। इससे पहले वह तीन बार गर्भपात करा चुकी है। इसी वजह से घर पर मारपीट करता है।

    अस्पताल में किया हंगामा

    महिला ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर तलाक देने की धमकी देता है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से गर्भपात कराने के लिए आई थी, लेकिन उसके शौहर को सूचना मिल गई और वह झगड़ा करने के लिए जिला महिला अस्पताल में आ धमका और फिर हंगामा किया।