Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली बचत और जबरदस्त गर्माहट! जानें इस सीजन कौन से रूम हीटर और गीजर हैं टॉप ट्रेंड में

    By Manees Pandey Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:59 PM (IST)

    इस सीजन में बिजली की बचत और जबरदस्त गर्माहट के लिए रूम हीटर और गीजर टॉप ट्रेंड में हैं। सर्दियों में ऊर्जा दक्षता और आरामदायक हीटिंग के लिए नवीनतम तकन ...और पढ़ें

    Hero Image

    दुकान में बि‍कते ब्‍लोअर और हीटर

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर का मौसम बीते दो दिन से पूरी तरह बदला हुआ है। अब शाम से ही कोहरा छाने लगता है। वहीं, दिन में भी कोहरे के साथ सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों का बाहर निकलने के साथ ही घर में बैठना भी मुश्किल हो रहा है। मौसम में आए इस एकाएक बदलाव से हीटर, ब्लोअर और गीजर के बाजार में गर्मी आ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह से लोग इनकी खरीदारी के लिए रोडवेज स्थित बाजार की दुकानों पर पहुंचने लगे हैं। बाजार में इस वर्ष भी हीटर में सन हीटर और इंस्टा गीजर लोगों की पहली पसंद बन रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इन उत्पादों की मांग में दोगुणा तक वृद्धि हो चुकी है। सामान्य हीटर बाजार में 150 से 200 रुपये तक में उपलब्ध हैं, जिन्हें छोटे कमरों या सीमित उपयोग के लिए लोग पसंद कर रहे हैं।

    16brc_8_16122025_500

    वहीं, सन हीटर इस बार भी लोकप्रिय हैं। इनकी कीमत 600 से 1,100 रुपये तक है और कम बिजली खपत के कारण इन्हें मध्यम वर्गीय परिवार अधिक खरीद रहे हैं। हाइलोजन हीटर भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। दो राड वाले हाइलोजन हीटर की कीमत 1,400 से 2,100 रुपये के बीच है, जबकि कार्बन हीटर 3,300 रुपये से शुरू होकर 4,000 रुपये तक में उपलब्ध हैं।

    दुकानदारों का कहना है कि कार्बन हीटर अधिक गर्मी देने के साथ-साथ सुरक्षित भी माने जाते हैं, इसलिए इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। बाजार में क्वार्ट्ज हीटर भी 1000 से 2000 रुपये तक की रेंज में उपलब्ध हैं। कमरे को जल्दी और समान रूप से गर्म रखने के लिए लोग ब्लोअर की खरीदारी कर रहे हैं। ब्लोअर की कीमत 450 रुपये से शुरू होकर 2,500 रुपये तक जाती है।

    15brc_35_15122025_500

    ठंड के मौसम में पानी गर्म करने की जरूरत भी बढ़ गई है। इसके लिए लोग अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमर्शन राड का प्रयोग इस समय सबसे अधिक किया जा रहा है। यह 200 से 700 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक गीजर की मांग भी तेजी से बढ़ी है। बाजार में इलेक्ट्रिक गीजर 4,500 रुपये से लेकर 14 हजार रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं।

    क्षमता और ब्रांड के अनुसार इनके दाम अलग-अलग हैं। इसके अलावा इंस्टेंट गीजर भी लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। दुकानदार देवकीनंदन के अनुसार इंस्टेंट गीजर 2,100 से 2,800 रुपये तक की कीमत में मिल रहा है। कम समय में पानी गर्म करने की सुविधा के कारण इसे शहरी उपभोक्ता अधिक खरीद रहे हैं।

    गैस गीजर की बढ़ रही लोकप्रियता

    घरेलू सिलिंडर से चलने वाले गैस गीजर 3,500 रुपये से लेकर 5,500 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं। दुकानदारों का कहना है कि चार लोगों के परिवार में एक सिलेंडर से गैस गीजर करीब तीन से चार महीने तक आराम से चल जाता है, जिससे बिजली की बचत भी होती है। यही कारण है कि कई लोग इलेक्ट्रिक गीजर की जगह गैस गीजर को प्राथमिकता दे रहे हैं।

     

    यह भी पढ़ें- Weather Update: बरेली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, दृश्यता शून्य से 50 मीटर तक गिरने से गड़बड़ाया ट्रैफिक