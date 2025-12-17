बिजली बचत और जबरदस्त गर्माहट! जानें इस सीजन कौन से रूम हीटर और गीजर हैं टॉप ट्रेंड में

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर का मौसम बीते दो दिन से पूरी तरह बदला हुआ है। अब शाम से ही कोहरा छाने लगता है। वहीं, दिन में भी कोहरे के साथ सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों का बाहर निकलने के साथ ही घर में बैठना भी मुश्किल हो रहा है। मौसम में आए इस एकाएक बदलाव से हीटर, ब्लोअर और गीजर के बाजार में गर्मी आ गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह से लोग इनकी खरीदारी के लिए रोडवेज स्थित बाजार की दुकानों पर पहुंचने लगे हैं। बाजार में इस वर्ष भी हीटर में सन हीटर और इंस्टा गीजर लोगों की पहली पसंद बन रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इन उत्पादों की मांग में दोगुणा तक वृद्धि हो चुकी है। सामान्य हीटर बाजार में 150 से 200 रुपये तक में उपलब्ध हैं, जिन्हें छोटे कमरों या सीमित उपयोग के लिए लोग पसंद कर रहे हैं।

वहीं, सन हीटर इस बार भी लोकप्रिय हैं। इनकी कीमत 600 से 1,100 रुपये तक है और कम बिजली खपत के कारण इन्हें मध्यम वर्गीय परिवार अधिक खरीद रहे हैं। हाइलोजन हीटर भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। दो राड वाले हाइलोजन हीटर की कीमत 1,400 से 2,100 रुपये के बीच है, जबकि कार्बन हीटर 3,300 रुपये से शुरू होकर 4,000 रुपये तक में उपलब्ध हैं।

दुकानदारों का कहना है कि कार्बन हीटर अधिक गर्मी देने के साथ-साथ सुरक्षित भी माने जाते हैं, इसलिए इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। बाजार में क्वार्ट्ज हीटर भी 1000 से 2000 रुपये तक की रेंज में उपलब्ध हैं। कमरे को जल्दी और समान रूप से गर्म रखने के लिए लोग ब्लोअर की खरीदारी कर रहे हैं। ब्लोअर की कीमत 450 रुपये से शुरू होकर 2,500 रुपये तक जाती है।

ठंड के मौसम में पानी गर्म करने की जरूरत भी बढ़ गई है। इसके लिए लोग अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमर्शन राड का प्रयोग इस समय सबसे अधिक किया जा रहा है। यह 200 से 700 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक गीजर की मांग भी तेजी से बढ़ी है। बाजार में इलेक्ट्रिक गीजर 4,500 रुपये से लेकर 14 हजार रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं।

क्षमता और ब्रांड के अनुसार इनके दाम अलग-अलग हैं। इसके अलावा इंस्टेंट गीजर भी लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। दुकानदार देवकीनंदन के अनुसार इंस्टेंट गीजर 2,100 से 2,800 रुपये तक की कीमत में मिल रहा है। कम समय में पानी गर्म करने की सुविधा के कारण इसे शहरी उपभोक्ता अधिक खरीद रहे हैं।