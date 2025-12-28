बरेली में 'कोल्ड अटैक': बादलों की चादर में छुपा सूरज, घने कोहरे का 'ऑरेंज अलर्ट'
Weather Forecast: बरेली में शीत लहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है, जिससे सूरज बादलों में छिपा रहा। मौसम विभाग ने बरेली समेत 18 जिलों के लिए घने कोहरे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। शनिवार को धूप के इंतजार में बैठे लोगों के सूर्य के दर्शन तक नहीं हुए। पूरे दिन चली शीत लहर ने लोगों को कंपा दिया। मौसम विभाग ने रविवार को बरेली समेत 18 जिलों में घने कोहरे का आरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही सलाह दी है कि इस कोहरे में सांस के मरीजों को बाहर नहीं निकलना है उन्हें समस्या हो सकती है।
Bareilly Weather Forecast: इसके अलावा सामान्य लोगों को भी यह कोहरा सांस लेने में समस्या के साथ आंखों में जलन पैदा कर सकता है। कोहरा वाहनों की दृश्यता को भी लगभग शून्य करेगा। शनिवार सुबह कोहरे की चादर से पूरा शहर लगभग ढका हुआ था। करीब नौ बजे के आस-पास कोहरे की चादर ने हटना शुरू किया तो लोगों को उम्मीद जगी कि धूप निकल सकती है।
कुछ समय के लिए आसमान में सूर्य की चमक भी बढ़ी, लेकिन बादलों की चादर घनी होने की वजह से सूर्य अपनी किरणों को फैला नहीं सका। इसकी वजह से लोगों को पूरा दिन अलाव या रजाई में घुसकर ही काटना पड़ा। बाइक, स्कूटी पर चलने वाले लोग भी पूरी तरह से मोटे कपड़ों से ढके नजर आए हालांकि, चार पहिया वाहन स्वामियों को दिन के समय अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।
मौसम विभाग की ओर से रविवार के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञानी अतुल कुमार बताते हैं कि, शनिवार को बरेली समेत 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। शीत लहर भी चलने की संभावना है। जिसकी वजह से तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को इस मौसम में बाहर निकलने में सतर्कता बरतें। बता दें कि शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 14.2 और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आरेंज अलर्ट होने पर यह पड़ सकता है प्रभाव
- ड्राइविंग करने में कठिनाई
- सड़क हादसों की संख्या में बढ़ोतरी
- हवाई अड्डों पर दृश्यता कम होने से विमान संचालन पर असर
- फेफड़ों संबंधी बीमारियां
- आंखों में जलन के साथ संक्रमण
बचाव के लिए क्या करें
- वाहन चलाते समय या किसी परिवहन माध्यम से बाहर निकलते समय सावधान रहें
- वाहन चलाते समय फाग लाइट का इस्तेमाल करें
- यात्रा के पुनर्निर्धारण के लिए एयरलाइंस, रेलवे और सड़क परिवहन से संपर्क करें
- घने कोहरे में वाहन चलाते समय सड़क पर बनी पट्टिकाओं का अनुसरण करें
- जब तक बेहद जरूरी न हो घर से बाहर नकलने से बचें
- यदि निकलना पड़े तो चेहरे को पूरी तरह से ढके।
