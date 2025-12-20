Bareilly Weather Forecast: 'कोल्ड डे' का टॉर्चर: सूरज गायब, शून्य दृश्यता और रेड अलर्ट; घरों में कैद हुए लोग

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में शुक्रवार को कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। बर्फीली हवाओं और शीतलहर के कारण ''अति शीत दिवस'' जैसी स्थिति बनी रही, जिससे लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हो गए। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आगामी 24 घंटों के लिए कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है।

शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। दिनभर सूरज के दर्शन न होने और पछुआ हवाओं के चलने से गलन और ठिठुरन बनी रही। शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर नगर निगम द्वारा अलाव जलाए गए हैं,

जहां लोग ठंड से राहत पाने की कोशिश करते दिखे। प्रादेशिक मौसम केंद्र के प्रभारी अतुल कुमार सिंह के अनुसार, बरेली में ''शीत दिवस'' से ''अति शीत दिवस'' की स्थिति बनी हुई है और फिलहाल राहत के आसार कम हैं। शनिवार को भी अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

कोहरे ने थामी रफ्तार, दृश्यता हुई शून्य सुबह के वक्त घना कोहरा इतना अधिक था कि दृश्यता कम रही। इस कारण हाईवे और शहर की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। बस और कार चालकों को दिन में भी फाग लाइट और हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। घने कोहरे के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं, वहीं बरेली से मुंबई की हवाई सेवाओं भी प्रभावित रही|

Pilibhit Weather Update: बढ़ती ठंड और घने कोहरे के प्रकोप को देखते हुए बीएसए ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 20 दिसंबर का अवकाश घोषित कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से पीलीभीत और आस-पास के क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो जा रही है, जिससे स्कूल जाने वाले नौनिहालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावकों की ओर से भी लगातार ठंड को देखते हुए छुट्टियां करने की मांग की जा रही थी। बीएसए रोशनी सिंह की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि यह अवकाश जनपद के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और सीबीएसई और आईसीएसई समेत सभी बोर्ड के स्कूलों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा।

Shahjhanpur Weather Update: एक दिन की राहत देने के बाद मौसम ने फिर से पलटी मारी। शीतलहर के कारण पारा पांच डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। पूरे दिन धूप नहीं निकली। कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर पहुंच गई। मौसम विज्ञानियों ने शनिवार को भी शीतलहर का प्रभाव बना रहने की संभावना जतायी है।

इस सप्ताह कोहरे व शीतलहर का प्रभाव लगातार बना हुआ है। जिस कारण रात का तापमान 11 तो दिन में 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। धूप न निकलने के कारण दिन में भी गलन बढ़ रही थी, लेकिन गुरुवार को धूप खिली तो तापमान छह डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। शुक्रवार को भी राहत का अनुमान था, लेकिन माैसम परिवर्तित हो गया। घने कोहरे के करण दृश्यता घटकर 50 मीटर पर पहुंच गई।

दोपहर बाद सूर्यदेव ने दर्शन तो दिए, लेकिन कुछ ही देर में फिर से बादलों की ओट में छिप गए। दिन भर बादल छाए रहने व शीलतहर के प्रभाव के कारण अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। शाम में सड़कों पर अावाजाही सामान्य की तुलना में कम दिखी। गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डा. मनमोहन सिंह ने बताया कि हवा का रुख पश्चिमी हो गया है।