    बरेली हिंसा पर पुलिस का बड़ा खुलासा, दंगा भड़काने के लिए बाहर के लोगों को बुलाया गया; कईयों की हुई पहचान

    By Rajnesh Saxena Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:31 AM (IST)

    बरेली में हिंसा के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि उपद्रव के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि कई उपद्रवियों को चिह्नित किया गया है जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी। घटना से पहले हजियापुर में दंगाइयों को हथियार बांटे गए थे और उन्हें शहर में उपद्रव करने का निर्देश दिया गया था।

    उपद्रवियों को पुलिस ने किया चिह्नित। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के लिए बाहर के लोगों को बुलाया गया था। पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है।

    भीड़ में शामिल होने वाले कई लोगों को पुलिस ने चिह्नित भी कर लिया है। जल्द ही उनका भी नाम इस मामले में प्रकाश में लाया जाएगा।

    एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि हमारी लोकल इंटेलीजेंस, एसओजी व पुलिस की टीम के इनपुट से यह स्पष्ट है कि उपद्रवियों की भीड़ में बाहर के भी कई लोग शामिल थे। उन्हें खासकर इसी उपद्रव के लिए बुलाया भी गया था।

    ऐसे कई लोगों को चिह्नित किया गया है। जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। इसमें सर्विलांस टीमें भी लगातार काम कर रही हैं।

    उन्होंने बताया कि दूसरे जनपदों के उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए यदि उन्हें दूसरे जिले की पुलिस का सहारा लेना पड़ा तो वह उनका सहारा भी लेंगे, लेकिन किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा।

    इन्हीं मामलों में बाहर के उपद्रवियों का नाम भी प्रकाश में लाया जाएगा। जिससे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।  हजियापुर में बांटे गए थे तमंचे, चाकू घटना की एक रात पहले ही हजियापुर में उपद्रवियों को तमंचे, चाकू आदि बांटे गए थे। उन्हें स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि शहर में उपद्रव करना है।

    पुलिस ने जब इस मामले में जांच की तो गिरफ्तार हुए आरोपितों से पूछताछ की तो स्पष्ट हो गया कि हजियापुर में असलाह बांटे गए थे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।