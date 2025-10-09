Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bareilly Violence: खलील तिराहे पर उपद्रव के लिए गांव से बुलाई गई थी भीड़

    By Jagran News NetworkEdited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:35 PM (IST)

    बरेली में मौलाना तौकीर के आह्वान पर खलील तिराहे पर उपद्रव के लिए गांव से भीड़ बुलाई गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से 17 नए लोगों की पहचान की है, जिनमें से अधिकतर फरीदापुर चौधरी गांव के हैं। पुलिस ने दो और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 'सिर तन से जुदा' के नारे लगाए थे। इनामी नदीम का अवैध हथियार के साथ फोटो वायरल हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में उपद्रव के दोनों आरोपित। सौ पुलिस

    जागरण संवाददाता, बरेली : मौलाना तौकीर के आवाह्न के बाद उपद्रव के लिए भीड़ को गांव देहात से भी बुलाया गया था। पुलिस ने खलील तिराहे पर मौजूद भीड़ की फुटेज चेक की, पकड़े गए उपद्रवियों की काल डिटेल निकाली और उपद्रव के समय का टावर डंप (एक निश्चित समय में सक्रिय मोबाइल नेटवर्क) निकाला तो कई लोगों के वहां होने की पुष्टि हुई। पुलिस के पास उपद्रव में शामिल नए 17 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। इसमें से आधे से अधिक लोग इज्जतनगर के फरीदापुर चौधरी गांव के निकले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाकी के आठ बारादरी और किला थाना क्षेत्र के हैं। इन सभी के नाम कोतवाली में दर्ज मुकदमे में बढ़ाए जाएंगे। सभी 17 आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, थाना पुलिस व एसआइटी जुट गई है। जल्द ही सभी को जेल भेजा जाएगा।कानपुर के आइ लव मोहम्मद लिखे पोस्टर विवाद की आड़ में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को उपद्रव कराया था। सबसे पहले खलील तिराहा पर उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव, फायरिंग की थी। इसके बाद बारादरी एवं प्रेमनगर क्षेत्र में बवाल हुआ था।

    अब तक 90 लोगों को भेजा जा चुका है जेल

    इस प्रकरण में 10 मुकदमे दर्ज कर पुलिस बुधवार तक मौलाना तौकीर समेत 90 को जेल भेज चुकी है। भीड़ में और कितने लोग शामिल थे इसकी भी लगातार विवेचना चल रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, डंप डाटा, और गिरफ्तार आरोपितों की काल डिटेल के आधार पर लोगों की तलाश में जुटी है। जांच में सामने आया खलील तिराहे पर भीड़ बढ़ाने के लिए गांव के लोगों को भी काल कर बुलाया गया था। इन सभी के नंबरों पर 25 सितंबर को आरोपितों के फोन से कई बार बातचीत हुई।

    इसके बाद पुलिस ने जब डंप डाटा निकाला तो उसमें भी उन नंबरों की भीड़ में होने की पुष्टि हुई जिन्हें बुलाया गया था। सीसीटीवी कैमरे से मिली फुटेज ने आरोपितों के वहां होने की पुष्टि भी कर दी।इन लोगों के नाम आए सामनेएसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि उपद्रवियों में फरीदापुर चौधरी गांव से रफीक बेग, लईक अहमद, शफीले अहमद, मजीद बेग, जाफर, रिजवान, नासिर, शकील, हसीन, किला क्षेत्र से दाऊद, बारादरी क्षेत्र से शानू, आरिफ, वलीद जिलानी, आरिफ, नईम, फैजान और अफजाल शामिल थे। इन्होंने भी वहां पर पुलिस पर हमला और पथराव किया था।

    उपद्रव में लगाए थे सिर तन से जुदा के नारे, दो और गिरफ्तारकोतवाली पुलिस ने खलील तिराहे पर उपद्रव में शामिल दो अन्य लोगों गैंगस्टर हनीफ व जीशान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हनीफ ने बताया कि वह सीबीगंज के तिलियापुर गांव का निवासी है। उसके विरुद्ध गैंग्स्टर के अलावा गोहत्या समेत अन्य कई मामले पंजीकृत हैं। जबकि बिधौलिया निवासी जीशान का आपराधिक इतिहास नहीं है। स्मार्ट परियोजना में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एवं पुलिस की ओर से बनाए जा रहे वीडियो फुटेज के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की गई।

    आरोपितों ने बताया कि उन्होंने पहले खलील तिराहे पर उपद्रव किया सिर तन से जुदा के नारे लगाए और इसके बाद वह कुमार टाकीज की तरफ पहुंचे और वहां पर पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। दोनों को जेल भेज दिया गया है।इनामी नदीम का असलहा लिए फोटो प्रसारित26 सितंबर को उपद्रव के बाद 125 नामजद एवं तीन हजार अज्ञात पर मुकदमे हुए थे। इसके बाद सात अन्य के नाम खोलकर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनामी आरोपितों में शामिल नदीम का बुधवार को अवैध असलहा लिए फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।

    पुलिस उस पर एक और मुकदमा दर्ज कर सकती है।उपद्रव में शामिल दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया था। इसके अलावा 17 नए लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं। उनकी तलाश में टीमें लगी हैं।

    - अनुराग आर्य, एसएसपी।

    यह भी पढ़ें- बरेली में एक लाख का इनामी डकैत मुठभेड़ में ढेर, शैतान उर्फ इफ्तेखार पर 7 जिलों में 19 मुकदमे थे दर्ज