    बरेली में एक लाख का इनामी डकैत मुठभेड़ में ढेर, शैतान उर्फ इफ्तेखार पर 7 जिलों में 19 मुकदमे थे दर्ज

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:44 AM (IST)

    बरेली में एसओजी और तीन थानों की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में एक लाख के इनामी डकैत शैतान उर्फ इफ्तेखार को मार गिराया। शैतान पर कई जिलों में 19 मुकदमे दर्ज थे और वह 2012 में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हुआ है और पुलिस ने मौके से हथियार, कारतूस और नकदी बरामद की है। शैतान दर्जनों नाम बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा था।

    एक लाख के इनामी को ढेर करने के दौरान पुलिस टीम।

    जागरण संवाददाता, बरेली। पुलिस और एसओजी की टीम ने गुरुवार तड़के नैनीताल रोड स्थित बिलवा पुल के पास मुठभेड़ में एक लाख के इनामी बदमाश शैतान उर्फ इफ्तिखार उर्फ सोल्जर को मार गिराया। फायरिंग में एसओजी का सिपाही राहुल भी घायल हुआ है।

    बरेली में एक लाख का इनामी डकैत मुठभेड़ में ढेर

    मारे गए डकैत पर 7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। वह थाना बिथरी चैनपुर थाने में डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। 2006 में थाना फरीदपुर के पचौमी मंदिर के पुजारी की हत्या समेत डकैती में शामिल था। वर्ष 2012 में बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से फरार हुए था, आठ साल बाद पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक पिस्टल, दो मैगजीन 17 कारतूस, 28000 रुपए, मोबाइल, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया।

     

    नाम बदलकर पुलिस को देता था चकमा

    हर बार नाम बदलकर रहने वाला शैतान मूलरूप से कासगंज के कादरगंज रोड पर बरी चौक का रहने वाला है। मौजूदा समय मे गाजियाबाद में टीला मोड़ स्थित थाना भूपखेड़ी के गांव जगत बट्टा में रह रहा था।