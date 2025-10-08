Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bareilly Violence: कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर पहचाने गए 17 उपद्रवी, 'सिर तन से जुदा' के नारे लगाने वाले दो गिरफ्तार

    By Nitesh Srivastava Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 09:21 PM (IST)

    बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर 17 नए उपद्रवियों की पहचान की है। 'सिर तन से जुदा' के नारे लगाने वाले दो उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। मौलाना तौकीर रजा द्वारा कराए गए उपद्रव के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तौकीर रजा पर सहकारी समिति का कर्ज भी बकाया निकला, जिसकी वसूली की तैयारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली : किस समय खलील चौराहा पहुंचना है? कितने लोगों को गांवों से लेकर आना है..? फोन पर इस तरह की बातचीत करते समय उपद्रवी भूल गए कि कानून उनकी गर्दन तक पहुंच जाएगा। ऐसी काल डिटेल और लोकेशन के आधार पर पुलिस ने 17 नये उपद्रवियों की पहचान की है। बुधवार को इन सभी के नाम पूर्व से दर्ज मुकदमों में बढ़ा लिए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो अन्य उपद्रवी गैंग्स्टर हनीफ और जीशान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन दोनों ने 'सिर तन से जुदा'' नारे लगाकर भीड़ को उकसाया भी था। वीडियो फुटेज में इसकी पुष्टि हुई है। कानपुर के 'आइ लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर विवाद की आड़ में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को बरेली में उपद्रव कराया था। खलील तिराहा पर उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव-फाय¨रग की थी। बारादरी एवं प्रेमनगर क्षेत्र में भी बवाल हुआ था।

    प्रकरण में 10 मुकदमे दर्ज कर पुलिस मौलाना तौकीर समेत 88 को जेल भेज चुकी थी। बुधवार को गैंग्स्टर हनीफ को पकड़ा। उस पर गोहत्या समेत कई अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। वह तिलियापुर गांव से भीड़ लेकर खलील तिराहा पहुंचा था। बुधौलिया गांव से आए जीशान ने भी पथराव किया था। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एवं पुलिस की ओर से बनाए जा रहे वीडियो फुटेज के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की गई। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 17 और भी उपद्रवी शामिल थे।

    पूर्व में कुछ आरोपितों को गिरफ्तार किया तो काल डिटेल में इन सभी के नंबर थे। इसकी पुष्टि के लिए सभी 17 आरोपितों की काल डिटेल भी खंगाली गई। उसमें पता चला कि इन सभी की 25 सितंबर को कई बार फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद उपद्रव वाले दिन भी सभी आरोपित संपर्क में थे। फोन लोकेशन ने भी इसे प्रमाणित किया। अब इन सभी के नाम कोतवाली में दर्ज मुकदमे में बढ़ाए गए हैं। आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

    इनामी नदीम का असलहा लिए फोटो प्रसारित

    26 सितंबर को उपद्रव के बाद 125 नामजद एवं तीन हजार अज्ञात पर मुकदमे हुए थे। इसके बाद सात अन्य आरोपितों के नाम खोलकर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनामी आरोपितों में शामिल नदीम का बुधवार को अवैध असलहा लिए फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। पुलिस उस पर एक और मुकदमा दर्ज कर सकती है।

    तौकीर ने 28 साल से नहीं चुकाया पांच हजार का कर्ज, अब होगी रिकवरी

    तौकीर रजा साधन सहकारी समिति का कर्जदार निकला। उसने वर्ष 1989 में उर्वरक के लिए 5055 रुपये का ऋण लिया, मगर वापस नहीं किया। 36 वर्ष में उसके पास कई बार नोटिस भेजे गए, परंतु राजनीतिक हनक में अनदेखी करता रहा। अब कानूनी शिकंसा कसा गया तो जिला सहकारी बैंक (समिति की मुख्य आर्थिक संस्था) ने भी पुराना हिसाब-किताब बराबर करने की तैयारी कर ली। बुधवार को बैंक ने उसकी फाइल दोबारा खोल दी। उस पर ब्याज समेत 40,555 रुपये बकाया बना है। बैंक के डिफाल्टर तौकीर की आरसी जारी की जा सकती है।

    यह भी पढ़ें- UP News: रिटायर्ड वैज्ञानिक से ह्यूमन ट्रैफिकिंग व जॉब फ्रॉड के नाम पर 1.20 करोड़ की ठगी, बरेली में मामला दर्ज