उपद्रवियों को इस तरह तलाश रही है बरेली पुलिस, आपने सोचा नहीं होगा... मगर इन जगहों के भी खंगाले जा रहे CCTV
बरेली में उपद्रव के बाद पुलिस सक्रिय है। फरार आरोपियों को ढूंढने के लिए 350 से ज्यादा मोबाइल नंबर सर्विलांस पर हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे 117 सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी निगरानी हो रही है। पुलिस रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज जांच रही है और सीमा पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव में शामिल फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस ने 350 से अधिक मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया है। यह सभी वह आरोपित हैं जो घटना के बाद से फरार हो गए हैं।
इन सभी नंबरों की लगातार लोकेशन निकाली जा रही है जिससे जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जा सके। इसके अलावा, 117 इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स) की भी निगरानी शुरू हो गई है।
पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ और उनकी काल डिटेल के आधार पर मिले नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया है। यह वही आरोपित है जिन्होंने भीड़ को जुटाने का काम किया था।
ऐसे में इनके पकड़े जाने पर उन सभी लोगों की भी जानकारी पुलिस के हाथ आ जाएगी जो इस उपद्रव में भीड़ के रूप में शामिल हुए थे। पुलिस की एक टीम इन मोबाइल नंबरों की सर्विलांस में जुटी है। इसके अलावा 32 एक्स अकाउंट और बाकी फेसबुक व इंस्टाग्राम के हैं।
जंक्शन से लेकर रोडवेज तक खंगाले जा रहे सीसीटीवी
उपद्रव के बाद उपद्रवी कहां-कहां भागे थे इसकी तलाश के लिए पुलिस ने रोडवेज और रेलवे स्टेशनों की भी सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। जिससे यह पता चल सके कि आखिर आरोपित कहां-कहां के लिए भागे थे। इसके अलावा उपद्रव के दौरान जितनी भी संपत्ति को नुकसान हुआ था उन सभी का भी आंकलन कराया जा रहा है। जिससे आरोपितों से उनकी भरपाई कराई जा सके।
पुलिस ने बार्डर पर की लगातार चैकिंग
उपद्रव के दौरान पुलिस ने लगातार बार्डर पर भी चैकिंग बढ़ा दी थी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को शहर में बिना किसी बात के प्रवेश नहीं कर दिया गया जिससे शहर का माहौल न खराब हो।
