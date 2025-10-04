उपद्रवियों को इस तरह तलाश रही है बरेली पुलिस, आपने सोचा नहीं होगा... मगर इन जगहों के भी खंगाले जा रहे CCTV

जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव में शामिल फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस ने 350 से अधिक मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया है। यह सभी वह आरोपित हैं जो घटना के बाद से फरार हो गए हैं।

इन सभी नंबरों की लगातार लोकेशन निकाली जा रही है जिससे जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जा सके। इसके अलावा, 117 इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स) की भी निगरानी शुरू हो गई है।

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ और उनकी काल डिटेल के आधार पर मिले नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया है। यह वही आरोपित है जिन्होंने भीड़ को जुटाने का काम किया था।

ऐसे में इनके पकड़े जाने पर उन सभी लोगों की भी जानकारी पुलिस के हाथ आ जाएगी जो इस उपद्रव में भीड़ के रूप में शामिल हुए थे। पुलिस की एक टीम इन मोबाइल नंबरों की सर्विलांस में जुटी है। इसके अलावा 32 एक्स अकाउंट और बाकी फेसबुक व इंस्टाग्राम के हैं।