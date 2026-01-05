बरेली में बिजोरिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आई युवती, मौत

जागरण संवाददाता, बरेली। नवाबगंज के बिजोरिया रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को एक युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने रेलवे कर्मियों की मदद से घायल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भिजवाया।

सीएचसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद युवती को मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान गुलनाज उर्फ नरगिस (पुत्री फईमुद्दीन), निवासी कस्बा नवाबगंज के रूप में हुई है। जीआरपी पीलीभीत ने सीएचसी पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।