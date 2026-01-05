Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बरेली में बिजोरिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आई युवती, मौत

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:58 PM (IST)

    नवाबगंज के बिजोरिया रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को एक युवती ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। डायल 112 पुलिस ने घायल युवती गुलनाज उर्फ नरगि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। नवाबगंज के बिजोरिया रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को एक युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने रेलवे कर्मियों की मदद से घायल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भिजवाया।

    सीएचसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद युवती को मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान गुलनाज उर्फ नरगिस (पुत्री फईमुद्दीन), निवासी कस्बा नवाबगंज के रूप में हुई है। जीआरपी पीलीभीत ने सीएचसी पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।