देवभूमि का रास्ता आसान! अब नाथ नगरी से करिए सीधे बद्री-केदार के हवाई दर्शन!
जागरण संवाददाता, बरेली। नाथ नगरी से जल्द चार धाम के लिए हवाई यात्रा का सपना पूरा होगा। श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदार नाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी के राज्य व केंद्र सरकार में अनुरोध के बाद बरेली और उत्तराखंड के अधिकारियों ने वार्ता शुरू की है, जिसके बाद चार धाम के लिए हवाई सेवा आरंभ होने की उम्मीद बढ़ गई है।
उत्तराखंड के बेहद करीब होने के कारण बरेली को गेट वे आफ कुमायूं कहा जाता है। हर साल यहां से लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के लिए पहुंचते हैं। बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इनमें बरेली और उसके आसपास जिलों के लोगों की भी संख्या काफी अधिक है।
चार धाम की यात्रा के दौरान लोगों को अक्सर उत्तराखंड की सड़कों पर लगने वाले जाम और वहां होने वाले भूस्खलन के कारण फंसना पड़ता है। अधिक लंबा सफर थकाऊ भी रहता है, ऐसे में बुजुर्ग और दिव्यांगजन यात्रा नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए अब नाथ नगरी बरेली से भी उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा को हेली सेवा आरंभ करने की कवायद शुरू हुई है।
श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदार नाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बरेली और इसके आसपास के क्षेत्रों से भी चार धाम हेली सेवा शुरू कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के समीपवर्ती क्षेत्रों से हर साल हजारों श्रद्धालु चार धाम यात्रा को पहुंचते हैं।
उनकी सुविधा के लिए हेली सेवा शुरू कराया जाना जरूरी है, इससे राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद बरेली के कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आशीष चौहान के बीच मंथन हुआ है। दोनों अधिकारियों में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर पत्राचार भी किया जा रहा है।
बरेली और आसपास के हजारों श्रद्धालु मंदिर में भगवान के दर्शन को आते हैं। वह बताते हैं कि मार्ग में जाम और कई बार भूस्खलन के कारण परेशान होना पड़ता है। उन्होंने बरेली से भी हवाई सेवा शुरू कराने की मांग की है। इसी के चलते मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था, जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की है।
- हेमंत द्विवेदी, चेयरमैन, श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदार नाथ मंदिर समिति
उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा के लिए हवाई सेवा शुरू कराने को यूकाडा के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है। इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। यहां से हवाई यात्रा शुरू होने के बाद उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों की यात्रा सुगम होगी।
- भूपेंद्र एस. चौधरी, मंडलायुक्त, बरेली मंडल
