    बरेली में SSP अनुराग आर्य ने रचा इतिहास, एक साल में 100 बदमाशों को 'लंगड़ा' कर भेजा जेल

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:25 PM (IST)

    एसएसपी अनुराग आर्य

    जागरण संवाददाता, बरेली। एसएसपी अनुराग आर्य अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष में उन्होंने हत्या, लूट डकैती, गोकुशी जैसे गंभीर अपराध करने वाले 100 अपराधियों को लंगड़ा बनाया। किसी के एक तो किसी के दोनों पैरों में गोली लगी। इसके अलावा भोजीपुरा थाना क्षेत्र में बदमाश शैतान को भी मुठभेड़ में ढेर किया था।

    एसएसपी का कहना है कि अभी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी जो भी व्यक्ति अपराध की दुनिया में कदम रखेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लागई जाएगी। एसएसपी की तरफ से जारी आकंड़ों पर गौर करें तो सबसे ज्यादा हाफ एनकाउंटर लूट, गोकुशी, चोरी और हत्या करने वालों के हुए हैं।

    क्षेत्रवार अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 42 हाफ एनकाउंटर नगर क्षेत्र में हुए हैं। दूसरे नंबर 35 हाफ एनकाउंटर उत्तरी और तीसरे नंबर पर साउथ सर्किल में 23 हाफ एनकाउंटर हुए। सर्किल बार अगर देखा जाए तो नगर क्षेत्र प्रथम में 11, द्वितीय में 12 और नगर क्षेत्र तृतीय में 19 लोगों के पैरों में गोलियां लगी।

    इसी तरह से आंवला सर्किल में 10, मीरगंज सर्किल में पांच, फरीदपुर सर्किल में आठ, बहेड़ी सर्किल में 13, हाईवे सर्किल में 19 और नवाबगंज सर्किल में तीन अपराधियों के पैरों में गोली लगी। इसके अलावा भोजीपुरा थाना क्षेत्र में बदमाश शैतान का फुल एनकाउंटर किया गया था। इसमें दो पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी थी।

    एनकाउंटर में गोली लगने वाले अपराधियों का अपराधवार विवरण

    एसएसपी अनुराग आर्य के कार्यकाल में हुए 100 हाफ एनकाउंटर में गोली लगने वाले अपराधियों का विवरण उनके द्वारा किए गए अपराध के आधार पर नीचे तालिका में दिया गया है:

    क्रम संख्या अपराध का प्रकार गोली लगने वालों की संख्या
    1 लूट 26
    2 गोकुशी (Cow Slaughter) 18
    3 चोरी 18
    4 हत्या 11
    5 अपहरण 6
    6 दुष्कर्म (Rape) 6
    7 छिनैती (Snatching) 5
    8 डकैती (Dacoity) 3
    9 बलवा (Riot) 3
    10 छेड़खानी (Molestation) 1
    11 मारपीट (Assault) 1
    12 हत्या का प्रयास (Attempt to Murder) 1
    13 मादक पदार्थ (Narcotics) 1
    कुल   100

     

    जो भी अपराधी अपराध की दुनिया में कदम रखेगा उसके विरुद्ध बरेली पुलिस लगातार कठोर कार्रवाई कर रही है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी अपराधी को खुला नहीं घूमने दिया जाएगा।

    - अनुराग आर्य, एसएसपी।


