नगर निगम की बड़ी पहल: इसी हफ्ते तय होगी सॉलिड वेस्ट प्लांट की एजेंसी, खत्म होगा कचरे का पहाड़

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सथरापुर में बनाए गए सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का संचालन की राह अब निकलती दिख रही है। नगर आयुक्त ने शासन के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नई कमेटी का गठन कर दिया है। साथ ही इसी सप्ताह एजेंसियों का प्रजेंटेशन लेकर चयन करने को कहा है। माना जा रहा है कि एजेंसी चयनित होने के साथ ही नए वर्ष में प्लांट संचालन शुरु हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब नई कमेटी सालिड वेस्ट प्लांट संचालन को चुनेगी एजेंसी नगर निगम क्षेत्र से निकलते कूड़े के निस्तारण को 24 करोड़ से सथरापुर में प्लांट स्थल का विकास किया गया है। प्लांट संंचालन को निकाली गई निविदा पूर्ण कराने को शासन की ओर से कमेटी गठित की गई थी। इस पर कमेटी के अध्यक्ष क्षेत्रीय निदेशक नगर एवं पर्यावरण अध्ययन की ओर से ठोस पहल नहीं किए जाने पर शासन ने नगर आयुक्त को स्थानीय स्तर से ही कमेटी गठित कर निविदा पूर्ण कराने को कहा।

इस पर नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय की अध्यक्षता में नई कमेटी गठित कर दी है। माना जा रहा है कि इसी माह एजेंसी का चयन कर नए वर्ष से संचालन शुरु करा दिया जाएगा। इससे शहर से प्रति दिन निकल रहे 450 टन कूड़े के निस्तारण के साथ बाकरगंज में पड़े करीब 5.70 लाख टन के खत्म होने में काफी सहूलियत मिलेगी।

अब नई नई कमेटी में अपर नगर आयुक्त के साथ पर्यावरण अभियंता राजीव राठी समेत पांच सदस्यों को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि निविदा प्रक्रिया में नौ एजेंसियों ने प्रतिभाग किया है। इसमे मैसर्स ग्रीनटेक इनवायरन मैनेजमेंट प्रा.लि., मैसर्स डीएच पटेल, मैसर्स दयाचरण एंड कंपनी, मैसर्स नेशनल फेडरेशन आफ फार्मर, मैसर्स रोल्ज इंडिया, एग्रोविन ग्रीन क्लीन साल्यूशन प्रा. लि. शामिल हैं।