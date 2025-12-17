चर्च की ₹2000 करोड़ की जमीन बिक्री में घोटाला! पादरी की शिकायत पर 3 को नोटिस, वेतन न देने का भी आरोप

जागरण संवाददाता, बरेली। मेथोडिस्ट चर्च की बेशकीमती जमीन बेचकर दो हजार करोड़ का घोटाला करने की शिकायत एक पादरी ने डीएम के साथ ही आइजीआरएस पोर्टल पर की है। उन्होंने कई पादरियों का वेतन भी नहीं देने का आरोप लगाया है। शिकायत पर तहसीलदार ने एक पादरी समेत तीन लोगों को नोटिस भेजकर तीन दिन में जवाब देने को कहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैंट के सदर बाजार निवासी पादरी एल्बर्ट बेंजामिन का कहना है कि वह मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया में पादरी के पद पर वर्ष 2003 से सेवा दे रहे हैं। उन्हें शुरू से ही उनके वेतन में से काटकर भुगतान किया गया। पूरा वेतन कभी नहीं दिया गया। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के क्षेत्रीय खजांची से जब भी वेतन मांगा, तब उन्होंने खजाने में रकम नहीं होना बताया।

अक्टूबर 2019 में क्षेत्रीय खजांची ने लिखित तौर पर दिया कि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया का काेषागार कार्यालय बंद हो गया है। इस पर मई 2022 में क्षेत्रीय और केंद्रीय खजांची को पत्र भेजकर पूछा गया कि जो दो हजार करोड़ रुपये की चर्च की जमीन बेची गई, उस रकम को मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के किस खजाने में जमा किया गया। इस पर किसी भी खजांची का जवाब नहीं आया।

अगस्त 2022 को उन्होंने डीएम को पत्र भेजकर दो हजार करोड़ रुपये के घोटाले की जांच करने की मांग की थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। जांच तहसीलदार के दफ्तर में ही अटक गई। जुलाई 2023 में देश के सभी मुख्य लोगों ने पत्र लिखकर अपने वेतन और सभी पादरी व डीकनेसिस के बकाया वेतन की मांग की।

केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निर्देश पर तहसील के लेखपाल और अमीन जांच को आए, लेकिन घोटाले का राजफाश नहीं हो पाया और न ही किसी का वेतन का भुगतान हुआ। उन्होंने बताया कि वेतन और बकाया फंड नहीं मिलने के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई भी रुक रही है। बिजली का बिल भी दो लाख रुपये हो गया है।

पादरी एल्बर्ट ने 11 नवंबर को डीएम से मिलकर घोटाले की जांच कराने के साथ ही भुगतान दिलाने की मांग की। फिर दो दिसंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल आइजीआरएस पर भी शिकायत की। इसके बाद तहसील प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार ने चर्च के एजुकेटिव सचिव पादरी परमिंदर मैसी, जीसी दयानंद और खजांची सुनील महीस को नोटिस जारी किया है।