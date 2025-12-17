Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चर्च की ₹2000 करोड़ की जमीन बिक्री में घोटाला! पादरी की शिकायत पर 3 को नोटिस, वेतन न देने का भी आरोप

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:30 AM (IST)

    बरेली में चर्च की ₹2000 करोड़ की जमीन बिक्री में घोटाले का आरोप है। पादरी की शिकायत पर तीन लोगों को नोटिस जारी किया गया है। उन पर वेतन न देने का भी आर ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। मेथोडिस्ट चर्च की बेशकीमती जमीन बेचकर दो हजार करोड़ का घोटाला करने की शिकायत एक पादरी ने डीएम के साथ ही आइजीआरएस पोर्टल पर की है। उन्होंने कई पादरियों का वेतन भी नहीं देने का आरोप लगाया है। शिकायत पर तहसीलदार ने एक पादरी समेत तीन लोगों को नोटिस भेजकर तीन दिन में जवाब देने को कहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैंट के सदर बाजार निवासी पादरी एल्बर्ट बेंजामिन का कहना है कि वह मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया में पादरी के पद पर वर्ष 2003 से सेवा दे रहे हैं। उन्हें शुरू से ही उनके वेतन में से काटकर भुगतान किया गया। पूरा वेतन कभी नहीं दिया गया। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के क्षेत्रीय खजांची से जब भी वेतन मांगा, तब उन्होंने खजाने में रकम नहीं होना बताया।

    अक्टूबर 2019 में क्षेत्रीय खजांची ने लिखित तौर पर दिया कि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया का काेषागार कार्यालय बंद हो गया है। इस पर मई 2022 में क्षेत्रीय और केंद्रीय खजांची को पत्र भेजकर पूछा गया कि जो दो हजार करोड़ रुपये की चर्च की जमीन बेची गई, उस रकम को मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के किस खजाने में जमा किया गया। इस पर किसी भी खजांची का जवाब नहीं आया।

    अगस्त 2022 को उन्होंने डीएम को पत्र भेजकर दो हजार करोड़ रुपये के घोटाले की जांच करने की मांग की थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। जांच तहसीलदार के दफ्तर में ही अटक गई। जुलाई 2023 में देश के सभी मुख्य लोगों ने पत्र लिखकर अपने वेतन और सभी पादरी व डीकनेसिस के बकाया वेतन की मांग की।

    केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निर्देश पर तहसील के लेखपाल और अमीन जांच को आए, लेकिन घोटाले का राजफाश नहीं हो पाया और न ही किसी का वेतन का भुगतान हुआ। उन्होंने बताया कि वेतन और बकाया फंड नहीं मिलने के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई भी रुक रही है। बिजली का बिल भी दो लाख रुपये हो गया है।

    पादरी एल्बर्ट ने 11 नवंबर को डीएम से मिलकर घोटाले की जांच कराने के साथ ही भुगतान दिलाने की मांग की। फिर दो दिसंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल आइजीआरएस पर भी शिकायत की। इसके बाद तहसील प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार ने चर्च के एजुकेटिव सचिव पादरी परमिंदर मैसी, जीसी दयानंद और खजांची सुनील महीस को नोटिस जारी किया है।

    उनसे शिकायतों के संबंध में तीन दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि प्रकरण का जल्द निस्तारण किया जा सके। तहसीलदार भानू सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत मिली है। शिकायतकर्ता ने चर्च की संपत्ति बेचकर 2000 करोड़ का घोटाला करने और वेतन का तीन लाख रुपये नहीं देने के आरोप लगाए हैं। मामले में तीन लोगों को नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है।