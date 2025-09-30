यूपी के इस जिले में दोबारा हुआ हाईवे निर्माण, जमीन पर कब्जे के लिए NHAI ने राजस्व विभाग को लिखा पत्र

बरेली-सितारगंज हाईवे का निर्माण बारिश के बाद फिर शुरू हो गया है। 650 करोड़ की इस परियोजना में बरेली-पीलीभीत और पीलीभीत से सितारगंज तक बाईपास बनाए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर भूमि का कब्जा न मिलने और वन विभाग से एनओसी में देरी के कारण काम बाधित हुआ था। अब आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके निर्माण में तेजी लाने और सुरक्षा उपायों को शामिल करने की योजना है।

जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड मुख्यालय को पीलीभीत होते हुए सीधे उत्तराखंड को जोड़ने वाले बरेली-सितारगंज हाईवे का निर्माण बरसात के बाद फिर शुरू कराया गया है। दो पैकेज में काम चल रहा है। बरेली-पीलीभीत पैकेज में निर्माण की गति तेज हुई है। पीलीभीत-सितारगंज पैकेज में अभी धीमी गति से काम चल रहा है। चार स्थानों पर अब भी एनएचएआई को कब्जा नहीं मिल सका है, जिसके लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखा गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 650 करोड़ की इस परियोजना को दो हिस्सों में बांटकर कार्य कराया जा रहा है। बरेली से पीलीभीत तक 32.50 किमी के क्षेत्र में तीन बाइपास रिठौरा, नवाबंज-हाफिजगंज और जहानाबाद बनाए जा रहे हैं, जबकि पीलीभीत-सितारगंज के बीच 38.30 किमी के एरिया में छह बाइपास प्रस्तावित हैं।

हाईवे के लिए चयनित किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर एनएचएआई को उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन प्रस्तावित बाइपास वाले चार स्थलाें पर अभी तक कब्जा नहीं मिल सका है। पीलीभीत-सितारगंज पैकेज में दस हजार पेड़ों का कटान बाधक बना हुआ था, महीनों तक वन विभाग से एनओसी नहीं मिल सकी थी। एनओसी मिलने के बाद अवरोध खत्म हुआ, लेकिन बरसात शुरू हो जाने से काम ठप हो गया था।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक नवरत्न स्वीकार करते हैं कि बरसात के दौरान काम बाधित हुआ था। दोनाें पैकेजों में फिर निर्माण आरंभ करा दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पहले पैकेज में 25 प्रतिशत तक कार्य हुआ है, जबकि दूसरे पैकेज में 10 प्रतिशत ही कार्य हो सका है, लेकिन अब काम में तेजी आई है। धरातल पर प्रगति भी दिखाई पड़ने लगेगी।