    मौत को दावत देते हाईवे: बरेली-सीतापुर रोड पर व्यू कटर गायब, नैनीताल हाईवे पर अवैध कटों की भरमार

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:48 PM (IST)

    बरेली-सीतापुर रोड पर व्यू कटर गायब होने और नैनीताल हाईवे पर अवैध कटों की भरमार होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इन कमियों के कारण राहगीरों की जा ...और पढ़ें

    Hero Image

    बरेली-सीतापुर हाईवे

    जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली-सीतापुर नेशनल हाईवे पर व्यू कटर नहीं होने से वाहन चालक चौंधिया जा रहे हैं। कई स्थानों पर लाइटें भी नहीं जल रही हैं। बरेली-मुरादाबाद हाईवे पर सुरक्षात्मक उपाय काफी हद तक ठीक दिखाई दिए, लेकिन बरेली-नैनीताल हाईवे पर डिवाइडर की ऊंचाई बहुत कम होने से क्षेत्रीय लोगों ने जगह-जगह अवैध कट बना लिए हैं, जो दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं।

    कोहरे में हाईवे पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोहरे से बचाव के लिए हाईवे पर सफेद पट्टी, लाइट और साइनेज की व्यवस्था आधी-अधूरी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी सबकुछ चाक-चौबंद होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर व्यवस्था दुरुस्त नहीं दिख रही हैं।

    19brc_m_26_19122025_500

    दावों की हकीकत जानने के लिए शुक्रवार को जागरण टीम ने हाईवे का जायजा लिया। बरेली-सीतापुर हाईवे पर इन्वर्टिस के आगे फरीदपुर तक कई जगह लाइटें खराब हैं। फरीदपुर के निकट व्यू कटर नहीं होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। डिवाइडर ऊंचा नहीं होने और उन पर पौधे नहीं लगे होने से सामने से आ रहे वाहनों की लाइट से वाहन चालकों की आंखों पर चकाचौंध से परेशानी होती है।

    19brc_m_25_19122025_500

    इससे वाहन चालक के असंतुलित होकर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बरेली-मुरादाबाद हाईवे की बात करें तो बरेली से मीरगंज के बीच सड़क पर सफेद पट्टी और दोनों साइडों में सुरक्षात्मक उपाय दिखाई दिए। एक दिन पहले यहां राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और एनएचएआइ के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भ्रमण कर व्यवस्थाएं परखी थीं।

    बरेली-नैनीताल हाईवे की स्थिति देखते हैं। शहर के समीप स्थिति ठीक है, इससे आगे बढ़ने पर कई जगह सफेद पट्टियां नहीं दिख रही हैं। दोहना टोल प्लाज के निकट स्थिति सामान्य दिखी।

    19brc_m_31_19122025_500

    भोजीपुर के निकट डिवाइडर की ऊंचाई बहुत कम है, उन पर पौधे नहीं लगे हैं। व्यू कटर नहीं होने से इस हाईवे पर भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जगह-जगह अवैध कट बन गए हैँ, जिनसे साइकिल, बाइक लेकर लोग धड़ल्ले से निकल रहे हैं। कोहरे के सीजन में भी जिम्मेदार अधिकारी रोड सेफ्टी के कार्यों में लापरवाह बने हुए हैं।

     

    बरेली-सितारगंज हाईवे पर अभी काम चल रहा है। बरेली-सीतापुर हाईवे पर लाइटों को दुरुस्त करा दिया गया है। अगर कहीं व्यू कटर नहीं है तो उसे जल्द दुरुस्त करवा दिया जाएगा।

    - नवरत्न, परियोजना निदेशक एनएचएआइ


