बरेली-बदायूं हाईवे को चौड़ीकरण कर बनाया जाएगा सिक्सलेन, चार नए बाईपास बनने से लोगों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली-मथुरा नेशनल हाईवे चौड़ीकरण का काम चल रहा है। एनएचएआइ बदायूं इसका निर्माण करा रहा है। पैकेज-4 में बरेली से बदायूं के बीच पेड़ों के कटान के साथ मिट्टी का काम चल रहा है। चार बाइपास बनाने की रफ्तार तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि जनवरी में मुख्य मार्ग पर भी निर्माण की गति तेज हो जाएगी।

रुहेलखंड मुख्यालय से मथुरा, आगरा तक सड़क मार्ग से आवागमन सुगम बनाने के लिए बरेली-बदायूं फोरलेन को सिक्सलेन में परिवर्तित किया जा रहा है। निर्माण कराने की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) बदायूं को दी गई है। बरेली से बदायूं बाइपास तक हाईवे निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत है। जबकि बदायूं बाइपास से कासगंज की सीमा तक 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर हुई है।

बदायूं-बरेली पैकेज फोर के लिए 1,527 करोड़ रुपये मुआवजा वितरण कर भूमि अधिग्रहण किया गया है। कासगंज से बदायूं तक निर्माण कार्य 50 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। बदायूं से बरेली के बीच अब काम शुरू हुआ है। मलगांव, बिनावर में बाइपास का निर्माण चल रहा है।