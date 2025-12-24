भूल जाइए गाड़ी बेचना या रिन्यू कराना! बार-बार चालान कटाने वालों पर चला  'डिजिटल हंटर'

कमलेश शर्मा, जागरण, बरेली। शहर के प्रमुख चौराहों लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बार-बार वाहनों के चालान हो रहे हैं, लेकिन वाहन स्वामी उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। यातायात पुलिस ने ऐसे 5,000 वाहनों की सूची परिवहन विभाग को भेजी है। परिवहन विभाग ने इन सभी वाहनों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है।

वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण कराने और गाड़ी स्थानांतरित नहीं हो सकेंगे। लंबित चालान जमा कराने के बाद ही इसकी प्रक्रिया आरंभ हो सकेगी। परिवहन विभाग की ओर से सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाए जा रहे हैं। इसका फायदा यह हो रहा है कि चौराहों और हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर आनलाइन चालान कर दिए जा रहे हैं।

वाहनों के चालान तो बहुतायात में हो रहे हैं, लेकिन लोग चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं। यातायात पुलिस ने ऐसे ही पांच हजार वाहनों की सूची परिवहन विभाग को भेजी है, जिनका तीन बार से अधिक चालान हो चुका है। इनमें कई वाहनों के लिए 50 बार से अधिक चालान किए जा चुके हैं।

यातायात पुलिस की ओर से इस तरह की सूची पहले भी परिवहन विभाग को जाती रही है, लेकिन नोटिस भेजकर खानापूरी कर दी जाती थी। इस बार आरटीओ ने इन वाहनों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। परिवहन विभाग ने प्रवर्तन कार्रवाई में नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहनों पर अब और सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर चिह्नित होंगे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई और लोगों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से एक जनवरी से सड़क सुरक्षा माह मनाने की तैयारी की जा रही है। बरेली के लिए राहत की बात यह है कि प्रदेश स्तर पर जारी की गई रैकिंग में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के मामले में शीर्ष यानि 75वें स्थान पर है।

बदायूं 64वें और शाहजहांपुर 63वें स्थान पर है, हालांकि पीलीभीत की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं। समाज को जागरूक कर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने ग्राम सड़क सुरक्षा समिति का नवाचार शुरू किया है। मंडल की 4017 ग्राम पंचायतों में ग्राम सड़क सुरक्षा समितियां गठित कर जनांदोलन का रूप दिया जा रहा है। अब तक 23,000 स्वयं सेवकाें को इसमें जोड़ा जा चुका है।