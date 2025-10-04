यूपी के इस जिले में शुरू होगा सड़क चौड़ीकरण का काम, लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी

बरेली जिले में सड़क और पुल निर्माण के लिए 2700 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए थे जिनमें से कुछ को स्वीकृति मिल गई है। आंवला-उसैता मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 11.86 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं और लोक निर्माण विभाग को 1.16 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अन्य मार्गों जैसे शाही-जहानाबाद भीकमपुर-गौहनिया और बरखेड़ा-सुहास के लिए भी बजट जारी किया गया है जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी।

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में सड़क और पुल निर्माण के लिए 2,700 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। अब प्रस्तावों की स्वीकृति के साथ बजट आवंटित किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आंवला-उसैता मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए बजट स्वीकृत करने के साथ काम शुरू कराने के लिए धनराशि आवंटित कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आंवला-उसैता मार्ग पर 5.810 किमी सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 11 करोड़ 86 लाख 76 हजार रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। कार्य आरंभ कराने के लिए लोक निर्माण विभाग को एक करोड़ 16 लाख 22 हजार रुपये का आवंटन कर दिया गया है।

निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड को दी गई है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह आंवला से विधायक हैं। उन्हीं के प्रस्ताव पर इस सड़क के चौड़ीकरण की मंजूरी मिली है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पीलीभीत में शाही से हण्डा होते हुए जहानाबाद मार्ग पर 4.500 किमी सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 97.20 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। भीकमपुर पसगवां मीरपुर हेमपुरा गौहनिया मार्ग पर 9.800 किमी चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 1.48 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।