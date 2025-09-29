'...भगवान वो दिन फिर न दिखाए', 15 साल पहले भी जल रहा था बरेली; याद कर सहम जाते हैं लोग

बरेली में 2010 में हुए दंगों की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। मौलाना तौकीर के भड़काऊ भाषण के बाद दंगाइयों ने गुद्दड़बाग और कई बाजारों को जला दिया था। पीड़ितों ने बताया कि उनके घरों और दुकानों को लूटा गया और जला दिया गया जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ।

जागरण संवाददाता, बरेली। दो मार्च, 2010 यह वही तिथि है, जिस दिन पूरा शहर जल रहा था। दंगाइयों ने एक-एककर शहर के कई प्रमुख बाजारों व घरों को आग के हवाले कर दिया था। इस दंगे में भी पुलिस ने मौलाना तौकीर को जिम्मेदार मानते हुए जेल भेजा था। उस दंगे को याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। उनके मुंह से यही निकलता है कि भगवान दोबारा किसी को यह दिन न दिखाए।

इस दंगे की शुरूआत मौलाना तौकीर के ही भड़काऊ बयान से हुई थी। दंगाइयों ने सबसे पहले गुद्दड़बाग को अपना निशाना बनाया था। इसके के बाद कोहाड़ापीर, बड़ा बाजार समेत शहर के कई प्रमुख बाजारों को फूंक दिया गया। धीरे-धीरे यह आग शहर के हर हिस्से में फैल गई।

कितनी गाड़ियां फूंकी, कितने घर जलाए गए। उस वक्त यह समझना मुश्किल हो गया था। दंगाईयों ने न जाने कितने घरों में घुसकर बेगुनाहों को पीटा, उनके सिर फोड़े। उस दिन को याद करके गुद्दड़बाग के लोग आज भी सहम जाते हैं, जिनके घर जलाए गए। पीटे गए, अभद्रता की गई।