बरेली उपद्रव: मौलाना तौकीर रजा पर कसा शिकंजा, 12 उपद्रवियों के खिलाफ चौथी चार्जशीट दाखिल!

जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के मामले में पुलिस ने चौथी चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी है। इसमें मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां, नफीस खां समेत 12 लोगों को आरोपित बनाया गया है। यह मुकदमा जिला पंचायत के सामने हुए उपद्रव में बिहारीपुर चौकी इंचार्ज दारोगा शिवम कुमार ने लिखाया था। जिसकी विवेचना जंक्शन चौकी इंचार्ज गौरव अत्री ने की थी।

मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को कानपुर के आइ लव मुहम्मद पोस्टर की आड़ में शहर में उपद्रव कराया था। जिसमें पुलिस पर न सिर्फ जानलेवा हमला किया गया बल्कि, पुलिस के साथ लूटपाट भी की गई थी। भीड़ में एकत्र होकर आए उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। महादेव पुल से पत्थर फेंके जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी।

पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो आरोपितों ने पेट्रोल बम फेंकने के साथ ही फायरिंग भी की थी। पुलिस की एंटी राइट गन और वायरलेस को भी लूट लिया था। उपद्रवियों ने खलील तिराहा, नौमहला मस्जिद, नावेल्टी, आजम नगर, रोडवेज समेत तमाम जगहों पर पुलिस को घेरकर पत्थर फेंके थे।

उपद्रवियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद पांच थानों में 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए। जिसमें पांच मुकदमे कोतवाली, दो बारादरी और एक-एक मुकदमा प्रेमनगर, किला और कैंट में दर्ज किया गया था। जिला पंचायत के सामने हुए उपद्रव के मामले में बिहारीपुर चौकी इंचार्ज शिवम कुमार ने प्राथमिकी लिखाई थी।

मुकदमे में उन्होंने मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां समेत तीन लोगों को नामज किया और 150 लोगों को अज्ञात में दिखाया था। विवेचना के दौरान नौ अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए। इसके बाद पुलिस ने 12 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।