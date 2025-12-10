Language
    उपद्रव के आरोपी अनीस सकलैनी पर शिकंजा: पुलिस खोलेगी हिस्ट्रीशीट, दर्ज हैं 8 मुकदमे

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:38 PM (IST)

    बरेली उपद्रव में नामजद अनीस सकलैनी पर पुलिस ने कठोर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। उस पर दुष्कर्म, मारपीट और उपद्रव समेत 8 मुकदमे दर्ज हैं। बारादरी पुलि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के आरोपित अनीस सकलैनी की हिस्ट्रीशीट खोलने की पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। उसके विरुद्ध पूर्व में भी कई मामले पंजीकृत हैं। पुलिस ने उसकी सभी मुकदमों की फाइल तैयार ली है। एक सप्ताह के भीतर उसकी हिस्ट्रीशीट खोली जा सकती है। अनीस सकलैनी उपद्रव के आरोप में अभी भी जेल में बंद है।

    26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर के आइ लव मुहम्मद पोस्टर की आड़ में विवाद कराया था। जिसमें अनीस सकलैनी को भी नामजद किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उपद्रव के पांच मुकदमों में अनीस को नामजद किया गया। अभी तक उसे जमानत नहीं मिली है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय का कहना हैं कि अनीस सकलैनी के विरुद्ध कुल करीब आठ मुकदमे पंजीकृत हैं।

    इसमें एक पीलीभीत में दुष्कर्म है जो कोर्ट में विचाराधीन हैं। दो मुकदमे मारपीट और पांच मुकदमे उपद्रव के हुए हैं। इन सभी मुकदमों के आधार पर उसके उसकी हिस्ट्रीशीट खोलने जा रही है। जिससे समय-समय पर उसकी निगरानी की जा सके। धनंजय पांडेय ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर यह कार्रवाई पूरी हो सकती है।

    20 और अपराधियों की भी खुली हिस्ट्रीशीट

    एसएसपी अनुराग आर्य ने अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का अभियान तेज कर दिया है। अपराधियों पर हर तरफ से शिकंजा कसा जा सके इसलिए लगातार हिस्ट्रीशीट खोलने के साथ गैंग पंजीकृत किए जा रहे हैं। जिले में हत्या, गोकुशी और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 20 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली है। इसमें चार थानों अपराधी शामिल हैं।

    पुलिस के मुताबिक, भोजीपुरा के कालीनगर निवासी मुहम्मद शब्बीर, सैदपुर का मुस्तकीम और अंबरपुर का इकबाल, धौराटांड निवासी नईम अहम गोकुशी में संलिप्त था। इसी तरह से भोजीपुर के ही अमरपाल, घूरसमस्तीपुर निवासी सर्वेश चोरी, उदयपुर बन्नोजान निवासी आजम, चौधरी पट्टी गांव निवासी रमेश कुमार मादक पदार्थ, पडरी खालासा गांव निवासी रमेश कश्यप पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री के मुकदमे पंजीकृत हैं।

    इसके अलावा हाफिजगंज के सेंथल निवासी महमूद गोकुशी, नवाबगंज के प्रभात नगर निवासी गौरव मादक पदार्थ, बहेड़ी के मुरारदपुर निवासी राजपाल पर हत्या का प्रयास और चोरी, बहेड़ी के इस्लामनगर निवासी मुहम्मद इब्राहिम पर गोकुशी, खगाई नगर निवासी पवन सिंह मादक पदार्थ, मिती डाडी निवासी जुनैद चोरी की ह‍िस्‍ट्री खोली गई है।

    इनके अलावा नारायण नगला निवासी जाकिर गोकुशी, मंडलपुर निवासी वासिफ खां गोकुशी और चोरी, जोखनुपर निवासी जलीस अहमद गोकुशी, अकबराबाद निवासी नासिर खां हत्या और सिली जागीर निवासी शाहिद गोकुशी के अपराध में शामिल हैं। इन सभी की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। एसएसपी अनुराग आर्य का कहना हैं कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

     

