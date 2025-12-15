पुलिसिया सुस्ती: विवेचनाओं के निस्तारण में एसपी क्राइम फिसड्डी, मात्र 15% ही करा सके कार्रवाई!

जागरण संवाददाता, बरेली। डीजीपी के आदेश के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने जिले में संचालित सभी अभियानों की समीक्षा बैठक की। लंबित विवेचनाओं के निस्तारण में सबसे खराब प्रदर्शन एसपी क्राइम का रहा। वह केवल 15.25 प्रतिशत विवेचनाओं का ही निस्तारण करा सके हैं। वहीं, सबसे अच्छे प्रदर्शन में एसपी नार्थ और एसपी साउथ की गिनती हुई है। एसपी सिटी 50 प्रतिशत विवेचनाओं का भी निस्तारण नहीं करा सके हैं।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि, शासन के आदेश क्रम में रविवार रात सभी एडिशन एसपी, सभी सीओ और थानेदारों के साथ जिले में संचालित अभियान की समीक्षा बैठक की गई। इसमें पहला अभियान शिकायती पत्रों का निस्तारण, दूसरा विवेचनाओं का निस्तारण, तीसरा हिस्ट्रीशीट खोलने का अभियान और चौथा गो तस्करों के विरुद्ध अभियान की समीक्षा बैठक की गई।

शिकायती पत्रों ने निस्तारण में थाना और एडिशन एपी स्तर पर शत-प्रतिशत कार्रवाई मिली, सीओ स्तर पर केवल नवाबगंज सीओ की कार्रवाई 75 प्रतिशत मिली। उन्हें परामर्श दिया गया है। विवेचनाओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने में सीओ प्रथम, तृतीय, आंवला और हाईवे से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

साथ ही 50 प्रतिशत से कम कार्रवाई के लिए एसएचओ कोतवाली, कैंट, सीबीगंज, प्रेमनगर, किला और सुभाषनगर को चेतावनी दी गई। वहीं, बात यदि एडिशन एसपी की हो तो विवेचनाओं की स्थिति सबसे कम एसपी क्राइम की 15.25, एसपी सिटी 45.26, एसपी साउथ 50.23 और एसपी नार्थ 50.58 प्रतिशत मिली।

हिस्ट्रीशीट की कम कार्रवाई में सीओ प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सीओ हाईवे व सीओ नवाबगंज से स्पष्टीकरण लिया गया है। इतना ही नहीं डीआइजी अजय कुमार साहनी की ओर से गो तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान की समीक्षा में संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं मिलने पर सीओ प्रथम और सीओ द्वितीय से स्पष्टीकरण लिया गया।