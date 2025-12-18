UP Police का खौफ: बरेली में मुठभेड़ के बाद घिसटते नजर आए गो-तस्कर, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, बरेली। बारादरी पुलिस ने बुधवार देर रात दो शातिर गो तस्करों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह वसीम गैंग के सदस्य हैं। चूंकि वसीम जेल में हैं इसलिए उसका पूरा काम इस समय रिजवान उर्फ पिन्ना संभाल रहा है। आरोपितों ने बताया कि बुधवार रात उनकी योजना फाइक एन्क्लेव के पीछे गोवध करने की थी।

बारादरी पुलिस को सूचना मिली कि दो तस्कर फाइक एन्क्लेव के पीछे से किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा तो दोनों तस्कर वहां मौजूद थे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायर किया तो दोनों आरोपितों के पैर में गोली लगी जिससे दोनों घायल होकर मौके पर ही गिर गए।पूछताछ में एक आरोपित ने अपना नाम सूफी टोला निवासी रिजवान उर्फ पिन्ना बताया, जबकि दूसरे ने अपना नाम कटीकुइयां निवासी जुनैद बताया।

पुलिस ने आरोपितों के पास से दो तमंचे, एक लकड़ी का गट्टा, दो छुरी, तीन रस्सी और टार्च को बरामद किया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह वसीम गैंग के लिए काम करते हैं। चूंकि, वसीम अभी जेल में हैं इसलिए तब तक के लिए पिन्ना ने गैंग की जिम्मेदारी संभाली है।