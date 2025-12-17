Language
    कोहरे को मात देने की तैयारी: हाईवे पर दौड़ेगी NHAI की टीम, अब धुंध में भी चमकेंगे साइन बोर्ड!

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    बरेली में एनएचएआई की टीम कोहरे से निपटने के लिए तैयार है। हाईवे पर दृश्यता बढ़ाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। साइन बोर्डों को चमकाने और अन्य सु ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से कोहरे में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाईवे पर लाइट, रोड मार्किंग और साइन बोर्ड को दुरुस्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। बरेली-सीतापुर रोड, बरेली-पीलीभीत रोड पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

    इससे रात में घने कोहरे में दृश्यता कम हो जाने पर दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। परिवहन विभाग, पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। पुराना और सेटेलाइट बस अड्डा से संचालित बसों की रफ्तार सोमवार रात थम सी गई थी।

    शहर के बाहर के मार्गों की तो छोड़िये, पुराना बस अड्डा से चौकी चौराहा, लाल फाटक, सीबीगंज डमरू चौराहा तक जाने में चालकों को मशक्कत करनी पड़ रही थी। शहर के बाहर निकलने पर कोहरे में स्थिति और खराब हो जा रही थी। चालक अंदाज से बस चला रहे थे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रात में सात बसें और दो कारों के टकराने से आग लग गई, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई।

    इसको देखते हुए परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने सभी एआरएम को निर्देशित किया है कि चालक-परिचालकों को सचेत कर दें घना कोहरा में दृश्यता बहुत कम हो जाने पर बसों को सुरक्षित स्थानों पर रोक लें। दृश्यता सही होने पर ही बसों को लेकर गंतव्य के लिए निकले, जिससे बस की सभी सवारियों को सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके।

    इसके साथ ही आपातस्थिति में वह तत्काल उच्चाधिकारियों को भी सूचित करें। सभी बसों में आल वेदर बल्ब अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। रिफ्लेक्टर भी अवश्य लगवा दें। एनएचएएआइ के परियोजना निदेशक नवरत्न ने बताया कि हाईवे पर इमरजेंसी सेवाएं पहले से चल रही हैं। सीतापुर हाईवे पर कुछ स्थानों पर साइन बोर्ड की आवश्यकता थी, वहां लगवा दिया गया है।

     

