कोहरे को मात देने की तैयारी: हाईवे पर दौड़ेगी NHAI की टीम, अब धुंध में भी चमकेंगे साइन बोर्ड!

जागरण संवाददाता, बरेली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से कोहरे में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाईवे पर लाइट, रोड मार्किंग और साइन बोर्ड को दुरुस्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। बरेली-सीतापुर रोड, बरेली-पीलीभीत रोड पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

इससे रात में घने कोहरे में दृश्यता कम हो जाने पर दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। परिवहन विभाग, पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। पुराना और सेटेलाइट बस अड्डा से संचालित बसों की रफ्तार सोमवार रात थम सी गई थी।

शहर के बाहर के मार्गों की तो छोड़िये, पुराना बस अड्डा से चौकी चौराहा, लाल फाटक, सीबीगंज डमरू चौराहा तक जाने में चालकों को मशक्कत करनी पड़ रही थी। शहर के बाहर निकलने पर कोहरे में स्थिति और खराब हो जा रही थी। चालक अंदाज से बस चला रहे थे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रात में सात बसें और दो कारों के टकराने से आग लग गई, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई।

इसको देखते हुए परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने सभी एआरएम को निर्देशित किया है कि चालक-परिचालकों को सचेत कर दें घना कोहरा में दृश्यता बहुत कम हो जाने पर बसों को सुरक्षित स्थानों पर रोक लें। दृश्यता सही होने पर ही बसों को लेकर गंतव्य के लिए निकले, जिससे बस की सभी सवारियों को सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके।