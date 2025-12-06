ऑपरेशन क्लीन अप: बरेली में रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की तलाश में बड़ा अभियान, DM-SSP ने खुद संभाला मोर्चा!

जागरण संवाददाता, बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस-प्रशासन सक्रिय हो गया है। बरेली में रोहिंग्या, बांग्लादेशियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। शनिवार को डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य टीम के साथ सड़कों पर उतरे। उन्होंने पीलीभीत बाइपास किनारे बनी झुग्गियों, बस्तियों, अस्थायी ठिकानों, दुकानों और निर्माण स्थलों को चेक किया।

लोगों से पूछताछ की, उनसे जरूरी दस्तावेज लेकर चेक किए। प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी चुनौती बने हुए हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों को चिह्नित कर बाहर निकालने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी के चलते शनिवार सुबह अधिकारियों ने चेकिंग की।

वही, इंटेलिजेंस, एटीएस और पुलिस की कई यूनिटें घर-घर पहुंचकर लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाणपत्रों की जांच कर रही है। अभियान के दौरान राहगीरों, मजदूरों, बाहरी और संदिग्ध लोगों से गहन पूछताछ की। डीएम अविनाश सिंह ने अधिकारियों को जिले भर में अवैध रूप से रहने वालों पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए।

एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि शहर में संदिग्ध लोगों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना ही सरकार का लक्ष्य है।एसपी सिटी मानुष पारीक लगातार बस्तियों में टीमों के साथ जांच में जुटे रहे। झुग्गियों और बस्तियों में अचानक अधिकारियों के पहुंचने से खलबली मच गई। धीरे-धीरे लोगों को सर्च अभियान की जानकारी हो गई।

इस दौरान बांग्ला भाषा बोलने वाले कुछ स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई, ताकि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान सही ढंग से की जा सके।अधिकारियों का कहना है कि जिले में चौपुला बगिया, पीलीभीत बाइपास, सुभाषनगर समेत जहां भी संदिग्ध लोगों के होने की आशंका है, वहां उनकी तलाश की जाएगी। इसके बाद अधिकारी पुरानी जिला जेल में डिटेंशन सेंटर बनाने को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे।