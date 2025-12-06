Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑपरेशन क्लीन अप: बरेली में रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की तलाश में बड़ा अभियान, DM-SSP ने खुद संभाला मोर्चा!

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:03 PM (IST)

    बरेली में जिलाधिकारी अव‍िनाश स‍िंंह और एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश के लिए 'ऑपरेशन क्लीन अप' शुरू किया ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ज‍िला जेल का न‍िरीक्षण करते डीएम अव‍िनाश स‍िंंह और एसएसपी अनुराग आर्य

    जागरण संवाददाता, बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस-प्रशासन सक्रिय हो गया है। बरेली में रोहिंग्या, बांग्लादेशियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। शनिवार को डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य टीम के साथ सड़कों पर उतरे। उन्होंने पीलीभीत बाइपास किनारे बनी झुग्गियों, बस्तियों, अस्थायी ठिकानों, दुकानों और निर्माण स्थलों को चेक किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2

    लोगों से पूछताछ की, उनसे जरूरी दस्तावेज लेकर चेक किए। प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी चुनौती बने हुए हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों को चिह्नित कर बाहर निकालने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी के चलते शनिवार सुबह अधिकारियों ने चेकिंग की।

    3

    वही, इंटेलिजेंस, एटीएस और पुलिस की कई यूनिटें घर-घर पहुंचकर लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाणपत्रों की जांच कर रही है। अभियान के दौरान राहगीरों, मजदूरों, बाहरी और संदिग्ध लोगों से गहन पूछताछ की। डीएम अविनाश सिंह ने अधिकारियों को जिले भर में अवैध रूप से रहने वालों पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए।

    5

    एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि शहर में संदिग्ध लोगों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना ही सरकार का लक्ष्य है।एसपी सिटी मानुष पारीक लगातार बस्तियों में टीमों के साथ जांच में जुटे रहे। झुग्गियों और बस्तियों में अचानक अधिकारियों के पहुंचने से खलबली मच गई। धीरे-धीरे लोगों को सर्च अभियान की जानकारी हो गई।

    6

    इस दौरान बांग्ला भाषा बोलने वाले कुछ स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई, ताकि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान सही ढंग से की जा सके।अधिकारियों का कहना है कि जिले में चौपुला बगिया, पीलीभीत बाइपास, सुभाषनगर समेत जहां भी संदिग्ध लोगों के होने की आशंका है, वहां उनकी तलाश की जाएगी। इसके बाद अधिकारी पुरानी जिला जेल में डिटेंशन सेंटर बनाने को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे।

    7

    डीएम ने बताया कि फिलहाल पुरानी जिला जेल में डिटेंशन सेंटर बनाने की पर्याप्त जगह है, हालांकि विकल्प के तौर पर अन्य स्थान भी तलाशे जा रहे हैं। इस दौरान एडीएम सिटी सौरभ दुबे, एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान, सीओ सिटी, सीओ एलआइयू समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

     

    यह भी पढ़ें- सुरक्षा के लिए बड़ा कदम! बरेली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए पुरानी जेल होगा 'अस्थाई ठ‍िकाना'