साइबर ठगी का शिकार हुए बाल रोग विशेषज्ञ, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ₹45.53 लाख लूटे गए

जागरण संवाददाता, बरेली। तमाम केस पकड़े जाने के बाद भी साइबर ठग क‍िसी न क‍िसी को अपना श‍िकार बना ही लेते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है क‍ि इनमें पढ़े ल‍िखे लोग ज्‍यादा फंसते द‍िखाई दे रहे हैं। इस बार साइबर ठगों ने एक बाल रोग व‍ि शेषज्ञ को अपने झांंसे में ले ल‍ि या और उनसे 45.53 लाख रुपये की ठगी कर ली।

साइबर ठगों ने बाल रोग विशेषज्ञ डा. अमित अग्रवाल को शेयर ट्रेड‍िंंग का लालच देकर अपने चंगुल में फंसा ल‍िया। ठगों ने उनके दो बैंक खातों से 45.53 लाख रुपये को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर लिया। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने तत्काल ही आनलाइन शिकायत दर्ज कराई और अब साइबर थाने में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है।

प्रेमनगर निवासी डा. अमित अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि 26 जून से लेकर 29 अगस्त के बीच अर्बन को-आपरेटिव व एचडीएफसी बैंक खातों से अलग-अलग खातों में 45.53 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए गए। यह सभी रुपये किसी एक खाते में नहीं बल्कि कई खातों में ट्रांसफर किए गए थे।

जब उन्हें पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है तो उन्होंने तत्काल ही साइबर क्राइम के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद साइबर थाने में प्राथमिकी लिखाई है। डा. अमित ने बताया कि यह सभी धोखाधड़ी शेयर की खरीफ फरोख्त के नाम पर की गई थी।

डिजिटल गोल्ड मिरेकल के नाम पर 42.66 लाख की ठगी इज्जतनगर के ग्रेटर ग्लोब्स कालोनी निवासी नीरज वर्मा से साइबर ठगों ने एक बार नहीं बल्कि दो बार ठगी की। पहली बार में 41.03 लाख और दूसरी बार में उसकी भरपाई के नाम पर 1.63 लाख रुपये की ठगी की गई। दोनों ही मामलों में साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

नीरज ने पुलिस को बताया कि उन्होंने डीजीएम (डिजिटल गोल्ड मिरेकल) नाम की वेबसाइट पर पत्नी नीतू के नाम से खाता खोला था। खाता खुलने के बाद उनसे तनु चटर्जी नाम की महिला ने संपर्क किया और अपने आप को दुबई निवासी बताया। आरोप है कि आरोपित ने धीरे-धीरे उनसे चार अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक 11.50 लाख इसके बाद अन्य तिथियों में कुल 29.53 लाख रुपये और ट्रांसफर करा लिए।

आरोप है कि ठग इतने पर ही नहीं रुके। टैक्स के नाम पर भी चार लाख रुपये की और ठगी कर ली। इस तरह से कुल 41.03 लाख रुपये की ठगी हुई। इसके बाद उनके पास एक और नंबर से काल आई उसने ठगी का पूरा रुपया रिकवर कराने के नाम पर फिर से ट्रेडिंग कराई। इस बार उन्होंने 1.63 लाख रुपये गवां दिए। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है।

टेलीग्राम पर रेटिंग का झांसा देकर उड़ाए 6.10 लाख सुभाष नगर के मढ़ीनाथ निवासी शिवम यादव ने साइबर थाने में प्राथमिकी लिखाई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि, उनके वाट्स-एप नंबर पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। जिसमें बताया किया गया कि आनलाइन होटलों को रेटिंग करके वह रुपये कमा सकते हैं। जब उन्होंने रुचि दिखाई तो उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ लिया गया।