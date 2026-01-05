बरेली में 11 किलो अफीम के साथ झारखंड के दो तस्कर गिरफ्तार, अब लोकल स्मगलर की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बरेली। 11 किलो अफीम के साथ झारखंड के दो तस्कर रविवार को गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के अनुसार झारखंड निवासी कंडे मुंडा और बल्का मुंडा वहां चोरी-छिपे अफीम उगाकर उत्तर प्रदेश में बेचता है।

दोनों आरोपित भमौरा में एक तस्कर को अफीम बेचने आए थे। दोपहर को दोनों को भमौरा से गिरफ्तार कर लिया गया। अब अफीम का सौदा करने वाले स्थानीय तस्कर की तलाश की जा रही है।