रिपोर्ट में दो, गोद में एक: बरेली में 'गायब' शिशु पर बवाल, DM ने कहा- 24 घंटे में दो जवाब!
अनूप गुप्ता, जागरण, बरेली। दो अल्ट्रासाउंड जांच में जुड़वा शिशु होने और एक बेटी का जन्म होने के मामले में जांच टीम अभी तक रिपोर्ट नहीं दे सकी है, जबकि टीम को तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके बावजूद अभी तक टीम कटघरे में आए सभी लोगों और पीड़ित परिवार के लोगों के बयान तक नहीं ले सकी है। मंडलायुक्त से लेकर CM Portal तक शिकायत कर चुके परेशान दंपती ने बुधवार को मामले की शिकायत डीएम से की। पीड़ित ने साक्ष्यों को इधर-उधर होने की भी आशंका जताई है।
डीएम ने CMO डा. विश्राम सिंह को गुरुवार शाम तक हर हाल में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। भुता के जिगरेना निवासी सुरेश बाबू ने पत्नी राजेश्वरी देवी को आठ दिसंबर को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। उसी दिन शाम को राजेश्वरी देवी के प्रसव के बाद महिला अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें एक बेटी सौंप दी।
यह देखकर सुरेश बाबू चौंक गए, क्योंकि तीन सितंबर को भुता के निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर में कराई जांच रिपोर्ट में जुड़वा शिशु व एक की सांस चलने की रिपोर्ट व 14 नवंबर को जिला महिला अस्पताल में कराए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी जुड़वा शिशु होने की जानकारी दी गई थी। उन्होंने दोनों जांच रिपोर्ट हवाला भी अस्पताल स्टाफ को दिया और दूसरा बच्चा देने की मांग की।
मगर अस्पताल स्टाफ ने सिर्फ ही बेटी का जन्म होने की बात कही। मामला सुर्खियों में आने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. पुष्पलता के साथ दो एनेस्थीसिया के चिकित्सकों को शामिल कर तीन सदस्यीय टीम बनाई। तीन दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा।फिर दो दिन बाद ही सीएमएस ने दोनों एनेस्थीसिया के चिकित्सकों को हटाकर एक फिजीशियन और एक रेडियोलाजिस्ट को शामिल कर फिर से तीन दिन में रिपोर्ट मांगी। इतने दिन बाद भी टीम के पास घटना से जुड़े कोई ठोस सबूत भी हाथ नहीं लग सके हैं।
ऐसा उलझा मामला, जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा
जुड़वा की जगह एक शिश के जन्म लेने का मामला ऐसा उलझा है, जिसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुलझा नहीं पा रहे हैं। जिला अस्पताल की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में टीम को कोई झोल नहीं पकड़ में आ रहा है। दूसरा सीसीटीवी कैमरे में कोई ऐसे फुटेज नहीं दिखाई दे रहे, जिससे घटना के सिरे तक पहुंचा जा सके।
रिपोर्ट में जुड़वा और जन्म एक बेटी के मामले में डीएम से शिकायत
जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जुड़वा और जन्म एक बेटी के लेने के मामले को लेकर जाटवपुरा, होली चौक निवासी सतपाल सिंह ने डीएम को पत्र देकर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है। इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हर हाल में होनी चाहिए, ताकि इसमें शामिल लोगों के चेहरे बेनकाब सके और उन पर कार्रवाई की जा सके।
प्रकरण की शिकायत दंपती ने की है। मामले की जांच चल रही है। सीएमओ से गुरुवार शाम तक जांच रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि इसकी हकीकत को लेकर स्पष्ट हो सके। दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- अविनाश सिंह, जिलाधिकारी
