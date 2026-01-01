Language
    बरेली में नए साल के पहले दिन मौसम हुआ सुहाना, धार्मिक स्थलों पर लगी रही श्रद्धालुओं की कतार

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:59 PM (IST)

    बरेली में साल 2026 का स्वागत उत्साह से हुआ। कड़ाके की ठंड के बाद नए साल के पहले दिन सूर्य देव के दर्शन से मौसम सुहाना हो गया। तेज धूप ने गलन कम की, जि ...और पढ़ें

    Hero Image

     

    जागरण संवाददाता, बरेली। साल 2026 का स्वागत शहरवासियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ किया। कड़ाके की ठंड और पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर के बीच, साल के पहले दिन सूर्य देव के दर्शन ने लोगों को बड़ी राहत दी। सुबह से ही निकली तेज धूप ने गलन के प्रभाव को कम कर दिया, जिससे शहर का माहौल खुशनुमा हो गया।

    दिसंबर के आखिरी सप्ताह से ही शहर और आसपास के इलाकों में भीषण कोहरा और शीतलहर का प्रकोप था, लेकिन एक जनवरी की सुबह आसमान साफ रहा और जैसे-जैसे दिन चढ़ा, धूप तेज होती गई। इस बदलाव ने लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया।

    मौसम सुहाना होते ही शहर के प्रमुख पिकनिक स्पाट पर्यटकों से गुलजार हो गए। गांंधी उद्यान और अक्षर विहार पार्क में सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ नए साल का जश्न मनाने पहुंचे।

    सुहाने मौसम के बीच लोगों ने धार्मिक स्थलों पर भी माथा टेका। धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और अलखनाथ मंदिर समेत 'नाथ नगरी' के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही दर्शनार्थियों की लंबी कतारें देखी गईं। बदायूं रोड स्थित 84 घंटा मंदिर पर सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। लोगों ने नए साल में खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की।