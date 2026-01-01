खिली धूप और आस्था का संगम: 'नाथ नगरी' के आशीर्वाद से हुआ साल 2026 का भव्य आगाज

जागरण संवाददाता, बरेली। साल 2026 का स्वागत शहर वासियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ किया। कड़ाके की ठंड और पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर के बीच, साल के पहले दिन सूर्य देव के दर्शन ने लोगों को बड़ी राहत दी। सुबह से ही निकली चमकदार धूप ने गलन के प्रभाव को कम कर दिया, जिससे शहर का माहौल खुशनुमा हो गया।

दिसंबर के आखिरी सप्ताह से ही शहर और आसपास के इलाकों में भीषण कोहरा और शीतलहर का प्रकोप था, लेकिन एक जनवरी की सुबह आसमान साफ रहा और जैसे-जैसे दिन चढ़ा, धूप तेज होती गई। इस बदलाव ने लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। मौसम सुहाना होते ही शहर के प्रमुख पिकनिक स्पाट पर्यटकों से गुलजार हो गए। गांंधी उद्यान और अक्षर विहार पार्क में सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ नए साल का जश्न मनाने पहुंचे।

उद्यान में परिवार संग आनंद लेते नजर आए लोग गांधी उद्यान में बच्चों ने झूलों का आनंद लिया, वहीं युवाओं की टोलियां सेल्फी लेने और धूप में पिकनिक मनाने में मशगूल रहीं। अक्षर विहार तालाब के किनारे और ओपन जिम एरिया में लोगों की काफी चहल-पहल रही।

मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ सुहाने मौसम के बीच लोगों ने धार्मिक स्थलों पर भी माथा टेका। धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और अलखनाथ मंदिर समेत 'नाथ नगरी' के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही दर्शनार्थियों की लंबी कतारें देखी गईं। बदायूं रोड स्थित 84 घंटा मंदिर पर सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही| लोगों ने नए साल में खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की।

रात 12 बजते ही आतिशबाजी से जगमग हुआ आसमान कड़ाके की सर्दी के बीच बुधवार रात नववर्ष के स्वागत में शहरवासियों का जोश देखते ही बना। लोगो की निगाहें घड़ी की सुईयों पर टिकी रहीं, जैसे ही 12 बजे। 'हैप्पी न्यू ईयर' की धुन संग आतिशबाजी से आसमान रोशन हो गया, होटल से लेकर क्लब तक डीजे की धुन पर लोग नाचते-झूमते दिखे। वाट्सएप और फोन काल पर नए साल की शुभकामनाओं का सिलसिला भी जारी हो गया।

लोग परिवार, दोस्तों और प्रियजनों संग इस लम्हे का आनंद लेते नजर आए। शहर के स्टेशन रोड और पीलीभीत बाइपास रोड स्थित होटलों और क्लबों को नए साल 2026 की विशेष थीम पर सजाया गया। रंग-बिरंगी रोशनी से सराबोर आयोजन स्थलों पर रात आठ बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई।

जैसे-जैसे 2025 की अंतिम रात नए साल की ओर से बढ़ रही थी, लोगों का उत्साह बढ़ता गया। रात 12 बजे कई स्थानों पर आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत रोशनी संग किया गया। लोगों ने एक-दूसरे के गले मिलकर और हाथ मिलाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दीं। फोन पर संदेशों का सिलसिला पूरी रात चलता रहा।

रात भर चलता रहा जश्न शहरवासियों के उत्साह के आगे सर्दी के तेवर भी ठंडे पड़ गए। रात भर जगह-जगह गीत-संगीत की महफिल सजी रही। इसमें होटल प्रबंधन ने परिवारों और दोस्तों के साथ आने वाले मेहमानों के लिए न केवल अनलिमिटेड स्नैक्स और डिनर की व्यवस्था की, बल्कि वेलकम ड्रिंक, लकी ड्रा और बच्चों के लिए गेमिंग जोन जैसी मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं। कपल से लेकर बच्चों तक सभी अनमोल लम्हों का आनंद लेते नजर आए।

वहीं, होटल रमाडा एनकोर के 'हवाना' और 'जलसा' में हैलोवीन थीम पर नववर्ष पार्टी हुई, होटल रेडिसन में ''स्टार नाइट'' जैसा माहौल बना रहा, द ग्रांड निर्वाणा में डीजे सनी हरप्रीत की जोड़ी ने संगीत से लोगों को थिरकने पर मजबूर किया। मोक्ष द सोशल क्लब पंजाबी संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया, ढोल, गिद्दा और भव्य आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया।

बरेली क्लब में डीजे हर्ष इलाहबादी की धुन ने लूटी महफिल विशेष थीम पर सजाए गए बरेली क्लब में रात साढ़े आठ बजे से नए साल का जश्न शुरू हुआ, जिसमें डीजे हर्ष इलाहबादी की धुन पर लोग थिरकते नजर आए। एंकर खुशबू पठानिया ने अपनी जादुई आवाज से महफिल में उत्साह भर दिया। सभी लोग रात 12 बजने का इंतजार करते दिखे, युवाओं की टोली के कदम गाने की हर बीट पर थिरकते रहे। नववर्ष के स्वागत के इन पलों को लोगों ने कैमरे में कैद किया।