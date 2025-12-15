अब बिजली संकट खत्म, 30,000 उपभोक्ताओं को इसी महीने मिलेगी राहत, नया बिजलीघर तैयार
बरेली में बिजली संकट अब खत्म हो गया है। एक नया बिजलीघर तैयार हो गया है, जिससे 30,000 उपभोक्ताओं को इसी महीने राहत मिलने की उम्मीद है। इस नए बिजलीघर के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। बिजली कटौती, ट्रिपिंग का दंश झेल रहे सुभाषनगर और मढ़ीनाथ क्षेत्र के उपभोक्ताओं को इस महीने बड़ी राहत मिलने जा रही है। ओवरलोड चल रहे सुभाषनगर उपकेंद्र का लोड कम करने के लिए इसी क्षेत्र में करगैना के समीप नया बिजलीघर बनवाया जा रहा है। जिसका काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि इसी महीने इसे चालू करा दिया जाएगा। जिससे करीब 30 हजार उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
सुभाषनगर और मढ़ीनाथ क्षेत्र के उपभोक्ता लंबे समय से बिजली की समस्या से जूझते आ रहे हैं। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक बिजली संकट इन्हीं मुहल्लों में रहता है। बड़ी वजह यह रही है कि इन उपकेंद्रों की आपूर्ति 14 किमी दूर दोहना बिजलीघर से आती थी। विद्युत विभाग ने इस समस्या का निदान तो कुछ महीने पहले बदायूं रोड पर नवनिर्मित ट्रांसमिशन उपकेंद्र को चालू कराकर काफी हद तक दूर करा दिया था, लेकिन अब भी सुभाषनगर और मढ़ीनाथ उपकेंद्र ओवरलोड चल रहे हैं।
समस्या का स्थायी समाधान कराने के लिए बदायूं रोड पर करगैना में नया बिजलीघर बनवाने के लिए प्रयास तो कई साल से चल रहे थे, लेकिन जमीन का पेच फंस जा रहा था। वजह, जिस जगह पर बिजलीघर का निर्माण कराया जाना था, वह जगह पहले पुलिस विभाग को थाना बनवाने के लिए आवंटित की गई थी।
मामला उच्चाधिकारियों के पास पहुंचने पर मंथन के बाद शासन को प्रकरण भेजा गया था। महीनों मशक्कत के बाद जमीन विद्युत विभाग को उपलब्ध करवाई गई, जिसके बाद निर्माण शुरू हुआ। नए उपकेंद्र का निर्माण अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। रविवार को मुख्य अभियंता जोन प्रथम ज्ञान प्रकाश ने निर्माणाधीन उपकेंद्र का जायजा लिया।
उन्होंने एसडीओ और जेई को निर्देशित किया कि ठेकेदार पर दबाव बनाए रखें, इस महीने के अंत तक निर्माण कार्य पूर्ण कराकर इसे ऊर्जीकृत करा दिया जाएगा। विभाग की ओर से तैयारी की गई कि नए उपकेंद्र पर बीडीए-1, बीडीए-2 फीडरों का पूरा लोड स्थानांतरित किया जाएगा। मढ़ीनाथ उपकेंद्र के कुछ फीडरों को भी इसी बिजलीघर से जोड़ा जाएगा।
उन्होंने दावा कि इस महीने के अंत तक नए बिजलीघर को ऊर्जीकृत करा दिया जाएगा। इससे सुभाषनगर और मढ़ीनाथ क्षेत्र के 30 हजार उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज, ट्रिपिंग से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में सुभाषनगर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अब बिजली संकट से नहीं जूझना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि शहर के सभी उपकेंद्रों को दोहरी लाइन से जोड़ दिया गया है। अगर एक लाइन में फाल्ट होता है तो तत्काल दूसरी लाइन से आपूर्ति सुचारू कराई जा रही है। उपभोक्ताओं से अपील की है कि समय से बिल जमा करें, बिजली चोरी रोकने में सहयोग करें। हर उपभोक्ता को निर्बाध आपूर्ति मुहैया कराने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।