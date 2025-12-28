बरेली नगर निगम की कल होगी बैठक, 978 करोड़ के पुनरीक्षित बजट पर मंथन करेगा बोर्ड
बरेली नगर निगम बोर्ड सोमवार को महापौर डॉ. उमेश गौतम की अध्यक्षता में बैठक करेगा। इसमें कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत 978 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के विकास को लेकर नगर निगम बोर्ड सोमवार को बैठक करेगा। महापौर की अध्यक्षता में होने वाली निगम बोर्ड की बैठक में कार्यकारिणी से स्वीकृत 978 करोड़ के पुनरीक्षित बजट पर मंथन किया जाएगा।
कार्यकारिणी समिति ने 29 नवंबर को निगम ने इतिहास के अब तक के सबसे बड़े बजट 978 करोड़ की स्वीकृति दी है। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी की ओर से एक-एक करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति, बंदर-कुत्तों को पकड़ने के लिए चल रही निविदा प्रक्रिया के बहुत ही धीमी प्रगति होने पर अफसरों को निशाने पर लिया जा सकता है।
महापौर डा. उमेश गौतम की अध्यक्षता में सोमवार सुबह 11 बजे होने वाले बैठक में बजट को स्वीकृति दी जाएगी। गौरतलब है कि कार्यकारिणी समिति ने पुनरीक्षित बजट में 210 करोड़ से बढ़ाकर 220 करोड़ की आय प्रस्तावित की है। एनकैप में 40 से बढ़ाकर 70 करोड़ किया गया है।
साथ ही चालू वित्त वर्ष में आय बढ़ाने के लिए हो रहे टैक्स विभाग की सख्ती से हो रही वसूली को भी सामने रखा जाएगा। पार्षदों की ओर से पार्कों के रखरखाव, अतिक्रमण को लेकर हो रही कार्रवाई समेत अन्य बिंदुओं पर हंगामा तय माना जा रहा है। वही, अधिकारियों की ओर से भी बचाव के लिए पूरी तैयारी करने की बात कही जा रही है।
