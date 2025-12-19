जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में गृहकर के एक लाख से अधिक धनराशि वाले एक लाख से अधिक धनराशि के बकाएदारों के विरुद्ध नगर निगम की सख्ती जारी है। शुक्रवार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों काे सील करने का क्रम जारी रहा। इस दौरान इंडियन बैंक, होटल राजरानी समेत कई अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ओर से सीलिंग से बचने के लिए मौके पर ही पूरा बकाया जमा कर दिया गया तो कुछ ने कुल धनराशि का आधा पैसा जमा कर राहत की अपील की।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि शुक्रवार को छोटी विहार में ज्ञान सिंह, प्रीतम सिंह आदि की संपत्ति एक पर 1.17 लाख बकाया है, जिन्हें नोटिस के बाद टीम ने भुगतान को चेताया है।

इसी तरह छोटी बिहार में होटल राजरानी पर 4.54 लाख बकाया पर सीलिंग से बचने के लिए भवन स्वामी ने मौके पर 50 हजार जमा कर शेष धनराशि जल्द जमा करने की अपील की।

इसी तरह इंडियन बैंक को 3.83 लाख बकाया जल्द जमा कराने को कहा गया। प्रकाश अस्पताल में 19.56 लाख बकाया पर 1.5 लाख जमा कर शेष धनराशि जल्द जमा करने की मांग करते हुए राहत की अपील की।

बिना अधिकृत हस्ताक्षर के कुर्की नोटिस चस्पा करने का आरोप

नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हजियापुर में एक प्रापर्टी पर हाजी नाम लिखकर 4,18,310.93 रुपए का कुर्की वारंट चस्पा करने का आरोप लगा। दावा किया गया कि कुर्की वारंट पर टैक्स विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर तक नहीं थे।