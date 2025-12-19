बजट में 'बूम', जमीन पर 'शून्य': बरेली नगर निगम का 978 करोड़ का दांव, क्या बदलेगी शहर की सूरत

नीलेश प्रताप स‍िंह, जागरण, बरेली। शहर की सरकार (नगर निगम कार्यकारिणी समिति) ने विकास को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2025-2026 का पुनरीक्षित बजट पेश कर दिया है। मूल बजट-833 करोड़ के सापेक्ष में 978 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसे बोर्ड से स्वीकृति का इंतजार है। बजट में सीएम ग्रिड, एनकैप और अन्य परियोजनाओं में आय की संभावनाओं को लेकर अधिक उम्मीदें जताई गई है, मगर कई ऐसे भी मद हैं जिनमें अब भी आय के साथ खर्च भी सिफर हैं।

इसको लेकर नगर निगम की ओर से ठोस प्रयास करने का दावा किया जा रहा, मगर सभी प्रयास सिर्फ कर-करेत्तर से शत-प्रतिशत वसूली तक ही सिमटकर रह जा रहे हैं। महापौर डा. उमेश गौतम की अध्यक्षता में 29 नवंबर को नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने निगम इतिहास का सबसे बड़ा पुनरीक्षित बजट 978 करोड़ की स्वीकृति दी। इसमें राज्य वित्त आयोग में 210 करोड़ से बढ़ाकर 220 करोड़ की आय प्रस्तावित की गई।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) के तहत 40 करोड़ से 70 करोड़, डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में 15 करोड़ से 17 करोड़ आय होने की संभावना के चलते मद को बढ़ाया गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और 15वां वित्त आयोग के कई ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ निविदाओं में ही उलझकर रह गए हैंं, इसको लेकर जिम्मेदारों की ओर से सिर्फ आवश्यक पहल किए जाने का दावा कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री की जा रही है।

सिर्फ कर-करेत्तर से आय पर फोकस, अन्य मदों में खानापूर्ति नगर निगम न सिर्फ व्यय में पिछड़ रहा बल्कि आय में भी सिफर साबित हो रहा। नगर निगम की ओर से सिर्फ कर-करेत्तर में ही शत-प्रतिशत वसूली करने को लेकर पूरी ताकत झोंकी जा रही। मगर, कुत्तों के लाइसेंस फीस, खाली पड़ी भूमि समेत कई ऐसे मद हैं जिनमें आय सिर्फ सैकड़ों में ही हुई है। अब तक कर-करेत्तर में निगम की 65 करोड़ से अधिक की वसूली हो चुकी है।